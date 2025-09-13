Hasta 654 km de autonomía El Q6 Sportback e-tron, que destaca por su aspecto llamativo y dinámico, ofrece ventajas prácticas a la hora de viajar

EFQ Sábado, 13 de septiembre 2025, 12:23 Comenta Compartir

El nuevo Audi Q6 Sportback e-tron combina la elegancia de un coupé con la versatilidad de un SUV, ofreciendo hasta 654 km de autonomía eléctrica y un diseño pensado para disfrutar de largos viajes por carretera. Su amplio espacio de carga &ndash511 litros ampliables hasta 1.373 litros&ndash, el maletero delantero de 64 litros y la capacidad de remolque de hasta 2.400 kg lo convierten en un vehículo perfecto para vacaciones en familia o aventuras al aire libre.

La tecnología de carga ultrarrápida permite recuperar 265 km en solo diez minutos y alcanzar del 10% al 80% en apenas 21 minutos, con climatización activa para mayor confort durante las pausas. Además, la suspensión neumática adaptativa garantiza una conducción cómoda y segura, incluso en trayectos largos.

74.150 euros Q6 Sportback e-tron Advanced

82.430 euros Q6 Sportback e-tron quattro Advanced

90.420 euros Q6 Sportback e-tron quattro S line

107.430 euros SQ6 Sportback e-tron quattro

El Q6 Sportback e-tron también apuesta por el entretenimiento a bordo gracias a la plataforma de juegos AirConsole y la posibilidad de descargar aplicaciones como YouTube o DAZN desde la tienda integrada. Con su equilibrio entre confort, tecnología y eficiencia, Audi posiciona al Q6 Sportback e-tron como el compañero de viaje perfecto para escapadas urbanas, rutas costeras o planes al aire libre.