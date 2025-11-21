Ya están a la venta los décimos de la Lotería del Niño El Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado será el epicentro del primer gran encuentro con la suerte del año 2026

Imagen de la administración de El Palmar que resultó agraciada con el primer premio de la Lotería del Niño el año pasado.

L. V. M. Viernes, 21 de noviembre 2025, 18:15

A un mes para la celebración del Sorteo Extraordinario de Navidad, que atrae cada año a millones de personas a probar suerte, las administraciones de lotería repartidas por toda la geografía española exponen en sus ventanillas gran variedad de décimos para el 22 de diciembre. Solo uno de ellos coincidirá con el premio Gordo que salga de los bombos del Teatro Real de Madrid. Números que conviven desde finales de octubre con los del Sorteo del Niño que tendrá lugar el 6 de enero de 2026, cuyos bombos repartirán los tradicionales premios del Día de Reyes.

Aunque aún queda para estrenar el nuevo año y todas las esperanzas están puestas en la cita del 22 de diciembre, el Sorteo del Niño también despierta ya la ilusión de resultar agraciado con una lluvia de millones de euros para encarar la 'cuesta de enero' con una inyección inesperada en la cuenta bancaria de quienes tengan una cita con la fortuna. Una buena forma de empezar el año nuevo que hace que la compra de décimos de este sorteo conviva con la del de Navidad, pese a que el gasto de las familias se dispara en estas fechas tan señaladas, dejando a muchas economías domésticas 'tocadas', con el sueño de resultar premiado muy presente.

No habrá que madrugar como en el Sorteo de Navidad, ya que la cita de la suerte con el Niño arrancará a las 12 horas. Por lo tanto, quienes se pasen con el roscón la noche anterior tendrán margen para seguir un sorteo en el que el 0 es la terminación que más se ha repetido en su historia. Será en ese momento cuando los bombos volverán a girar un año más en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado para repartir suerte en el primer gran encuentro con la suerte del año.

Según informan desde Loterías y Apuestas del Estado, la emisión asciende a 1.100 millones de euros, siendo el 70% de dicha cantidad la que se destina a premios. Esto se traduce en que el Sorteo del Niño de 2026 repartirá un total de 770 millones de euros.

Los premios más importantes son los siguientes:

- El primer premio asciende a 2 millones de euros por serie, lo que significa que cada décimo estará dotado con 200.000 euros.

- El segundo premio reparte 750.000 euros por serie, 75.000 por boleto..

- El tercer premio ofrece 250.000 euros por serie, lo que equivale a 25.000 por cada décimo. .

Además, cabe destacar que hay un total de 55 series de 100.000 billetes cada una y, como en el caso del Sorteo Extraordinario de Navidad, el décimo tiene un importe de 20 euros.