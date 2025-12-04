¿Cuál es la terminación más premiada en la Lotería del Niño? Muchas personas reinvierten las ganancias de la Lotería de Navidad en este sorteo tradicional del 6 de enero

La mente ya está puesta en la Lotería del Niño 2026. Con la resaca emocional que ha dejado la de Navidad, muchas personas están optando por reinvertir las pocas ganancias que hayan tenido en el sorteo tradicional del 6 de enero. Y los menos afortunados vuelven a probar fortuna.

El Niño sigue siendo el hermano pequeño de la Lotería de Navidad. Uno da el comienzo a la época navideña y el otro da la campanada final el Día de Reyes. El primer premio es de 200.000 euros el décimo; el segundo es de 75.000 y el tercero da 25.000 euros. Unas cifras que siguen siendo suculentas para conseguir tapar algunos agujeros de la vida cotidiana, ahorrar o cumplir alguno de los sueños que tenías apuntados, como un viaje o un coche.

Su origen se remonta a muchos años antes de su institucionalización en 1941 y tuvo un origen benéfico. Muchas fuentes apuntan a que en el año 1879, María del Carmen Hernández y Espinosa de los Monteros, duquesa de Santoña, creó este evento con la finalidad de construir y financiar un hospital infantil en Madrid, el hoy en día conocido como Hospital Niño Jesús.

La terminación más premiada

La estadística en los juegos de azar es siempre la misma. Cada número de la Lotería del Niño tiene la misma probabilidad de ser el afortunado que otro. La historia detrás de cada uno de ellos no hace que salgan más veces. Simplemente ocurre por fortuna.

Pero muchas personas, fruto de sus supersticiones que les hacen verse más seguras de cara a elegir un número o que eligen los cinco números por una fecha concreta como el aniversario de matrimonio o el nacimiento de un hijo, quieren saber cuál ha sido la terminación más premiada para saber si es la que hay que apostar por ella o, sin embargo, piensan que al haber salido más, tienen más posibilidades de que otra entre en juego.

Así que la terminación más repetida en el primer premio de la Lotería del Niño es el 0, que ha aparecido en escena un total de 22 ocasiones. Le siguen el 7 (14 veces) y el 9 (13 veces). Por el contrario, el número que menos veces ha salido en las unidades del bombo ha sido el 3 (7 veces). Luego, le sigue el 8 (8 veces), que además fue la del primer premio en 2025, ya que el número fue el 78908. Cierra el podio de dígitos menos suertudos el 1 (9 veces).