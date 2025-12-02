Qué reparte más premios: la Lotería de Navidad o el Sorteo del Niño

B.G.A. Martes, 2 de diciembre 2025, 17:46 Comenta Compartir

En este inicio del mes de diciembre, todos los focos están ya puestos en la Lotería de Navidad, que se celebra el lunes 22. Sin embargo, ya aparece también en el horizonte su hermano pequeño, o la segunda oportunidad de llevarse una alegría en las fiestas: la Lotería del Niño, que tendrá lugar el 6 de enero de 2026. Ya sabes que puedes localizar los números que quieres en el localizador de números que te ofrecemos en LA VERDAD.

No es un sorteo tan popular como el de Navidad, pero también es una opción inmejorable de llevarse una última alegría para cerrar estas semanas de fiestas, empezar el nuevo año con buen pie y encarar con fuerza la cuesta de enero. En definitiva, el mejor regalo de reyes para los millones de españoles que participan en este sorteo extraordinario. De hecho, recuerda que ya están a la venta los décimos. El día del sorteo, desde que vayan saliendo las bolas, podrás comprobar tus décimos por si han sido premiados en el buscador que tienes en la web de LA VERDAD.

El año pasado, por ejemplo, el Sorteo del Niño estuvo muy repartido por toda España y dejó varias localidades premiadas con el segundo y tercer premio en la Región de Murcia. Es decir, el 06766 y el 66777, respectivamente. En total, hasta ocho administraciones vendieron parte de estos dos grandes premios del sorteo, que se quedaron en Murcia, Mazarrón, Yecla, Lorquí, Abanilla, San Pedro del Pinatar y Cartagena. Eso sí, un pellizco de los 770 millones de euros que reparte la Lotería del Niño cada año.

Qué premios reparten la Lotería de Navidad y del Niño

De hecho, uno de los debates de cada año es cuál de los dos grandes sorteos reparte más premios: la Lotería de Navidad o la del Niño. El caso es que la primera, la del 22 de diciembre, es la que atrae más atención y moviliza a más ciudadanos. Y, en efecto, reparte los botines de dinero más grandes. Sobre todo el Gordo, que otorga hasta 4 millones de euros por serie y 400.000 por décimo. También son una considerable fortuna el segundo y el tercero, que reparten 125.000 y 50.000 euros por serie, respectivamente.

En el caso del sorteo de la Lotería del Niño, los tres primeros premios más grandes son más bajos: 200.000, 75.000 y 25.000 euros por cada boleto. Es decir, más o menos la mitad en cada unos de ellos. Sin embargo, el sorteo del 6 de enero ofrece más posibilidades de ganar, ya que asigna muchos premios por terminaciones y aproximación. En concreto, se dan 20 premios de 3.500 euros por serie (350 al décimo) y 5.000 premios de 400 euros por billete (40 por boleto). Y también hay dinero para las extracciones de 2, 3 y 4 cifras. En resumen, es el hermano pequeño, no se lleva tantas portadas, pero la Lotería del Niño deja alegrías en más puntos de España.