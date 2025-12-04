Qué es el timo de los décimos falsos de la Lotería de Navidad La Policía Nacional hace una serie de recomendaciones para evitar caer en estafas

Ya llega diciembre, el mes que pone el punto final al año, pero también el de la esperada Lotería de Navidad 2025. Este lunes quedarán apenas tres semanas para que empiecen a girar los bombos en el Teatro Real de Madrid, el escenario cada año de este anhelado sorteo. En este sentido, aún estás a tiempo de localizar los décimos para jugar en el buscador que te ofrece LA VERDAD, donde solo tienes que introducir la combinación que buscar para saber si puedes comprar el número 'online' o en una administración de Loterías.

Así puedes saber dónde comprar ese número que te recuerda a alguna fecha especial o localizar una nueva combinación de dígitos para probar suerte. Nunca se sabe cuál puede ser el décimo premiado, lo que el día del sorteo podrás averiguar en el comprobador de décimos de Lotería de Navidad que te ofrecemos en nuestra web. Con un simple click, podrás saber si te has llevado alguno de los suculentos premios que cantarán los niños de San Ildefonso el próximo 22 de diciembre.

El más anhelado por todos los españoles es, por supuesto, el Gordo de la Lotería de Navidad, el protagonista de cada 22 de diciembre. Este primer premio reparte 4 millones de euros por serie y 400.000 euros a cada décimo. Hay que tener en cuenta, eso sí, que Hacienda se lleva un porcentaje de este botín. No de todos los premios, ya que el tributo afecta solo a las cantidades que superan los 40.000 euros. Es decir, también grava el segundo y el tercer premio. El resto de los que se reparten en el sorteo de la Lotería de Navidad están libres de impuestos, según establece la ley.

Qué es el timo de los décimos falsos

En todo caso, para poder cobrar alguno de los premios que reparte el sorteo, que también otorga dinero por devoluciones y extracciones, hay que tener en cuenta varias cosas. Entre ellas, no caer en timos y estafas, que están cada vez más a la orden del día en este tipo de sorteos. Uno de los más repetidos es el timo de los décimos falsos. Es, como su propio nombre indica, el riesgo de caer en décimos y falsificaciones. Es una práctica ya habitual entre los delincuentes, que utilizan técnicas muy sofisticadas para hacer pasar décimo por reales.

Para evitar ser estafado, la Policía Nacional recomienda comprar los décimos siempre en lugares autorizados, como las administraciones de Loterías y Apuestas del Estado, así como en la página oficial. Si se compra en otro tipo de páginas webs, es importante asegurarse de que es un portal seguro, lo que indica que la dirección web empieza por https, incluyendo esa 's'. En todo caso, hay que verificar siempre que lleva el logo, el código y todos los elementos de verificación.