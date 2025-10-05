Estas son las terminaciones más y menos premiadas del Gordo de la Lotería de Navidad En los más de 200 años que tiene este sorteo hay hasta 14 parejas de números nunca han salido al final del primer premio

J. B. Domingo, 5 de octubre 2025, 15:06

En el sorteo de la Lotería de Navidad hay 100.000 números posibles de ser premiados el 22 de diciembre y aunque cada cifra tiene la misma posibilidad de estar en el boleto ganador del Gordo, el pasado muestra que hay números que se han repetido con más frecuencia que otros. Por lo que si aún no has empezado a buscar tu boleto, aquí te mostramos las cifras que más y menos han sido premiadas para que puedas encontrarlos en el buscador de LA VERDAD y así obtener el boleto ganador.

Aunque parezca una absurdez, un alto porcentaje de personas de nuestro país confían en la estadística para decidir su número en la Lotería de Navidad. Quedan menos de tres meses y esta elección es un gran dilema, ya que el Gordo otorga 4.000.000 de euros por serie, lo que equivale a 400.000 euros por décimo. Por lo que este es el mayor premio que se reparte en España y muchos participantes quieren controlar el mayor número de detalles posibles para tener el boleto ganador en su mano.

Estas son las terminaciones más premiados

En primer lugar, el número que más veces ha estado al final del Gordo de la Lotería de Navidad es el cinco, que ha llegado a aparecer en 32 ocasiones. Los números que le siguen en este ránking de apariciones son el cuatro y seis, que ambas cifras aparecieron 27 veces. Por otro lado, si le damos la vuelta a la clasificación, el número que menos veces ha salido es el uno, seguido del dos y del nuevo.

En segundo lugar, si miramos las dos cifras finales más repetidas tenemos varias parejas en la parte alta de la clasificación. El líder en este aspecto es el 85, que ha aparecido en siete ocasiones, dos de ellas siendo de manera consecutiva en 1867 y 1868. La siguiente pareja que más presencia ha tenido es el 57, que ha sido premiado en seis ocasiones, pero que lleva sin aparecer más de noventa años. En el tercer escalón hay cinco parejas empatadas. El 64, 65, 75, 97 y 90 son las parejas que aparecieron hasta en cinco momentos de la historia del Gordo.

Estas son las terminaciones menos premiadas

Al igual que estas son las parejas que más han sido premiadas, también las hay que no han sido premiadas desde que se realizó la primera Lotería de Navidad el 18 de diciembre de 1812. Estos dúos numéricos son 82, 78, 67, 59, 54, 51, 43, 42, 34, 31, 25, 21, 10 y 09. Por lo que los participantes piensan que si en los más de 200 años de existencia que tiene este sorteo, estas parejas todavía no han tenido presencia en el premio más grande, mucha suerte no traerán.

Estas combinaciones de números también tienen premio. 1.000 euros a la serie cada uno para los boletos cuyas dos últimas cifras sean iguales y estén en la misma posición que las del primer, segundo y tercer puesto. Además, hay 9.999 reintegros de 200 euros a la serie cada uno para los boletos cuyo último número sea igual a la del que obtenga el primer premio.

