Por qué el santo de la Lotería de Navidad es San Pancracio

Cada vez son menos los días que quedan para que se celebre el sorteo de la Lotería de Navidad. El Teatro Real de Madrid se prepara para acoger este famoso y esperado día por todos los españoles. El 22 de diciembre todos aquellos que hayan adquirido sus décimos estarán pendientes, minuto a minuto, de lo que canten los niñós de San Ildefonso en este teatro. El sorteo comenzará a las 9.15 y en la plataforma de la lotería de Navidad 2025 de LA VERDAD se puede seguir en directo cualquier novedad o premio, además se podrá comprobar en tiempo real todos los número premiados.

La Lotería Nacional que se lleva celebrando más de 200 años, desde 1812, dos siglos después tiene a sus espaldas decenas de leyendas y saberes populares que perduran en la memoria de todos aquellos que participan el sorteo, como por ejemplo, el por qué del nombre de 'El Gordo', cómo se creó la Lotería de Navidad o todas aquellas supersticiones que utilizan las personas a la hora de comprar uno o varios décimos. Entre una de estas historias se encuentra la incógnita de por qué San Pancracio es el santo que acompaña a este sorteo desde siempre.

Para empezar, se debe conocer la historia de este santo en primer lugar. En la tradición cristiana hay una creencia que vincula a San Pancracio con los juegos de azar, como en este caso la Lotería de Navidad, además de que es el patrón del empleo y la salud. Según cuenta la leyenda, este hombre, hijo de unos nobles paganos, quedó huérfano de muy joven. Se fue a vivir a Roma, convirtiéndose al catolicismo y donando muchas de sus propiedades, y empezó a ser conocido como Pancracio de Roma. El emperador Diocleciano decretó una persecución contra los cristianos, terminado en la ejecución del joven, después de mantenerse firme en su fe.

Tras su muerte, su cuerpo fue recogido por una mujer y enterrado en un cementerio, donde se construiría la Basílica de San Pancracio. Posterior a esto a San Pancracio se le conocía como uno de los santos sanadores medievales, y con el paso del tiempo el patrón del trabajo y la salud, que inevitablemente se asoció con la fotuna y el dinero. Por eso este santo se utiliza para atraer la fortuna tanto en la Lotería de Navidad, como en otros ámbitos de la vida.