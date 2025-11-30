El riesgo de arruinarse tras ganar el premio Gordo de la Lotería de Navidad «Puede ser la solución a todos nuestros problemas, pero también convertirse en una horrible pesadilla en el caso de que el agraciado no actúe con planificación», aconseja un asesor financiero

El extendido sueño de ganar el premio Gordo del Sorteo Extraordinario de Navidad puede acabar en una auténtica pesadilla si no se sabe gestionar la lluvia de millones que cae de golpe sobre los agraciados con el décimo de la suerte que puedes localizar en el buscador de LA VERDAD. Aunque 'a priori', meterse en el bolsillo 400.000 euros puede parecer de color de rosa, la oscuridad suele llegar en aquellos casos en los que los afortunados cambian su estilo de vida y tiran de cartera como si fuesen ricos, dejándose llevar por la emoción del momento.

El riesgo de arruinarse después de ganar el Gordo de la Lotería de Navidad es bastante alto, según apuntan expertos en la materia como el asesor financiero Pablo Sierra, quien recomienda ser especialmente precavidos en el caso de que la suerte llame a la puerta. «Lo primero que debemos hacer es mantener la calma y no anunciar el premio». Es una de las máximas que hay que tener en cuenta para no correr riesgos innecesarios, según el especialista. No solo para no llamar la atención de posibles ladrones, sino de conocidos que necesiten que un amigo al que le acaba de tocar la lotería les ayude a saldar alguna que otra deuda. En este sentido, cabe apuntar que en el comprobador de décimos de Lotería de Navidad de LA VERDAD podrás revisar si tus números han sido premiados.

Que el dinero no da la felicidad es algo que han experimentado en sus propias carnes la mayoría de las personas que han conseguido la hazaña de que los cinco dígitos de su décimo coincidan con el número que saquen los niños de San Ildelfonso del famoso bombo que cada 22 de diciembre llena de público e ilusión a raudales el Teatro Real de Madrid.

«Ganar el premio Gordo del Sorteo Extraordinario de Navidad puede ser la solución a todos nuestros problemas, pero también convertirse en una horrible pesadilla en el caso de que el agraciado no actúe con planificación», remarca Sierra sobre una realidad que se repite cada año entre los afortunados. En este sentido, el asesor financiero asegura que «muchas personas a las que le toca la lotería se arruinan antes de que pasen cinco años». Para evitar la decadencia económica después de una inesperada inyección económica, insiste en «no tomar decisiones impulsivas». A lo que añade que «es muy frecuente imaginarse rodeados de lujo, pero es muy importante no realizar grandes compras ni mucho menos cambiar el estilo de vida».

En el caso de que el Gordo caiga del cielo, Pablo Sierra recomienda liquidar deudas para conseguir la ansiada libertad financiera. Sin embargo, no siempre interesa. «Si tenemos una hipoteca con un tipo de interés bajo, puede ser interesante mantener el préstamo con el banco». Y en el caso de que el agraciado quiera darse un capricho, aconseja que no cueste más del 10% del premio. Todo para evitar el alto riesgo de arruinarse después de tener la suerte de ganar en el esperado Sorteo Extraordinario de Navidad.

