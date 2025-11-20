Así puedes asistir de público al sorteo de la Lotería de Navidad Vivir desde el Teatro Real de Madrid todo lo que ocurra el 22 de diciembre es parte de la tradición para algunos habituales a este evento

Apenas falta un mes para el sorteo de la Lotería de Navidad 2025. Un día este 22 de diciembre en el que para todos los españoles los grandes protagonistas son los niños de San Ildefonso, encargados de sacar los números ganadores y los premios del sorteo. A pesar de que la Navidad y los días festivos están a la vuelta de la esquina, durante unas horas todo queda aparcado por las extracciones de las bolas. La ilusión de millones de personas se centra en este sorteo, que puede cambiar la vida de los afortunados con el Gordo como primer premio con 400.000 euros. Y, aunque la fortuna no sea tan grande y el premio sea otro inferior, al menos es un empujón económico importante.

Para poder vivir ese día con ilusión es necesario llevar al menos un décimo con el que esperar que la suerte te sonría. Para que puedas comprar el número que deseas, LA VERDAD cuenta con un buscador que te facilita mucho la tarea. Solo tienes que introducir los cinco números y en unos segundos podrás ver dónde está disponible el décimo que quieres. Además, el 22 de diciembre también se realizará un seguimiento en directo de todo lo que ocurra para que no te pierdas ningún detalle. LA VERDAD también cuenta con una herramienta para comprobar rápidamente si tus números han resultado premiados o no.

Ir de público al sorteo

Todos los españoles están acostumbrados a seguir el sorteo por los diferentes medios de comunicación, pero unos pocos lo viven de una forma muy especial. Es el caso del público que asiste al Teatro Real de Madrid y que vive allí el reparto de millones. Unos cientos afortunados viven esta experiencia para la que no hace pagar nada, simplemente hacer cola. El acceso al recinto se realiza por orden de llegada y el único requisito es llevar el DNI. Eso sí, es muy importante tener en cuenta que muchos de los que quieren asegurarse un sitio en el Teatro Real de Madrid hacen cola desde horas antes al inicio del sorteo a las 9.00 horas. Uno de los requisitos imprescindibles es llevar un buen abrigo para aguantar el frío durante la madrugada. Algunos directamente alargan la noche de fiesta y se van a hacer cola sin pasar por la cama.

Además, el recinto se abre con antelación para que todo esté organizado y preparado antes de que comience la extracción de las bolas. Otros años las taquillas comenzaron a dar entradas a las 6.30 y el acceso a partir de las 7.15. Cabe recordar también que la primera fila se suele dejar vacía por guardar la distancia de seguridad y que las dos siguientes son ocupadas por los fotógrafos que captan las mejores instantáneas del sorteo.

También hay que tener en cuenta que una de las tradiciones entre parte de los asistentes es acudir disfrazados al sorteo con trajes y accesorios de todo tipo. Algunos escogen la temática navideña tan propia de estos días, pero no hay un código de etiqueta y prácticamente cualquier motivo es bueno para pasar un buen rato. Además, los más originales y llamativos suelen ser captados por los medios de comunicación y tener un hueco en televisiones y periódicos.