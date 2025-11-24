¿Puede un décimo acumular varios premios de la Lotería de Navidad?

J. B. Lunes, 24 de noviembre 2025, 08:57 Comenta Compartir

Cuando una persona compra un décimo para la Lotería de Navidad deposita en él sus esperanzas, dando igual si son muchas o pocas, para que el 22 de diciembre su número sea cantado por los niños de San Ildefonso. Incluso los participantes con menos ilusión se quedan toda la mañana mirando la televisión para comprobar si su vida cambia después de que su número elegido aparezca delante de millones de telespectadores. Ese día, desde LA VERDAD podrás seguir en directo la última hora del sorteo de la Lotería de Navidad.

Pero ni siquiera a los más optimistas se les pasa por la cabeza la posibilidad de ganar dos premios con un mismo décimo, una idea que transmite la sensación de tener tan pocas opciones de ocurrir o que no se plantea en el reglamento de Loterías y Apuestas del Estado. Pero la realidad es completamente distinta, ¿un décimo puede tener dos premios de la Lotería de Navidad?

La respuesta es sí, un décimo puede resultar premiado con dos o incluso por tres premios. Aunque también es cierto que los aciertos adicionales no serían en ningún caso premios mayores debido al formato del sorteo. Este sistema funciona a través de dos bombos, uno que contiene todos los números que participan y otro lleva los premios que se reparten. Por lo tanto, una vez que se extrae el número, con su premio correspondiente, no puede volver a salir con otro premio mayor.

Por lo que sí existe la posibilidad de sumar a una ganancia grande de la Lotería de Navidad uno de los premios menores. Las combinaciones que permitirían acumular cuantías son los reintegros, las aproximaciones (el número anterior y posterior al premiado), las terminaciones de dos cifras coincidentes con los tres primeros premios y las centenas de los cuatro primeros premios. De este modo, podría combinarse una pedrea de 100 euros con un reintegro de 20 para conseguir un premio total de 120 o, una cosa menos probable, sumar un reintegro, las dos últimas cifras del Gordo y la centena de un segundo premio para alcanzar los 220 euros.

Las posibilidades de conseguir esta combinación de premios no son altas, pero tampoco se puede descartar. Y, precisamente, por inesperado y fácil de pasar de inadvertido, resulta muy importante acudir a verificadores informatizados para asegurarse de comprobar la Lotería de Navidad de forma fiable. Por eso, como cada año, el portal de Lotería de Navidad de LA VERDAD no solo te mostrará si tus décimos han sido agraciados, sino que te calculará cuánto dinero te pertenece según la cantidad que hayas jugado. Este buscador está basado en la lista oficial de Lotería y Apuesta del Estado, por lo que resulta completamente fiable.