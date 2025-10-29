La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Venta de un décimo de Lotería de Navidad. Ricardo Rubio / EP

¿Se puede cobrar el premio de la Lotería de Navidad si el décimo está roto?

Si tu boleto está dañado, debes seguir un procedimiento para poder obtener el importe

J. B.

Miércoles, 29 de octubre 2025, 10:08

Comenta

El décimo de Lotería de Navidad es uno de los símbolos más emblemáticos de España. Se juega desde 1812, y con el tiempo, ha pasado de ser un simple sorteo de números a convertirse en una tradición profundamente arraigada en la cultura popular. Cada 22 de diciembre, millones de españoles participan en la famosa Lotería de Navidad, esperando escuchar el Gordo y otros premios importantes. Sin embargo, a pesar de la emoción y la esperanza que genera, muchas personas desconocen si es posible cobrar un décimo roto o dañado, una cuestión que, a pesar de ser común, no tiene una respuesta tan sencilla como parece.

¿Se puede cobrar un décimo roto?

La respuesta a esta pregunta es sí, pero con matices. La Lotería Nacional de España, que organiza el sorteo de Navidad, establece que un décimo roto no implica necesariamente la pérdida del derecho al premio. Sin embargo, el boleto debe ser reconocible en cuanto a su número y fracción, de manera que no se pierda la identidad del billete original. En otras palabras, si un décimo está parcialmente dañado, pero se puede identificar claramente el número que lleva, es posible cobrarlo.

¿Cómo se comprueba que el décimo es auténtico?

Para poder cobrar un décimo roto, el afectado debe acudir a la Administración de Loterías correspondiente, donde se evaluará el daño y la legibilidad del número. En caso de que el daño sea significativo, pero el número y la fracción sean claramente identificables, se puede proceder a la verificación a través de sistemas informáticos. Los billetes se verifican digitalmente, y si el número y la serie coinciden con los registros, es posible que el décimo se pueda cobrar.

Es importante que la persona que tiene el décimo dañado conserve todos los trozos del mismo, ya que la integridad física del billete es esencial para poder demostrar que es legítimo. Si los trozos del billete están dispersos o muy deteriorados, puede que se dificulte el proceso de verificación. En estos casos, el Comité de Reclamaciones de Loterías y Apuestas del Estado tiene la última palabra para decidir si el décimo dañado se puede cobrar.

¿Qué hacer si el décimo está muy dañado?

En algunos casos donde el daño es considerable, puede ser necesario llenar una reclamación oficial. Si el décimo no es completamente legible o está muy deteriorado, el afectado deberá aportar pruebas adicionales para demostrar la compra del décimo y su autenticidad. En este proceso, puede ser útil presentar cualquier recibo de compra o testigos que puedan confirmar la posesión del billete. También es recomendable contactar directamente con la Lotería Nacional para obtener instrucciones más específicas y detalladas sobre cómo proceder.

Por lo tanto, sí es posible cobrar un décimo de la Lotería de Navidad que esté roto, siempre y cuando se pueda identificar de forma clara su número y serie. El proceso puede implicar la revisión de la Administración de Loterías, y en casos más complicados, podría ser necesario presentar una reclamación oficial. Siempre es recomendable tratar de cuidar el décimo con el máximo de precaución y guardar cualquier comprobante de compra, para evitar problemas en el caso de que el billete sufra algún daño.

