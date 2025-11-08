¿Se puede cobrar un premio de la Lotería de Navidad por Bizum?

F. J. Sábado, 8 de noviembre 2025, 14:50 Comenta Compartir

El deseo de muchos españoles el próximo 22 de diciembre es poder saltar de alegría porque tengan entre sus décimos el número de El Gordo de la Lotería de Navidad 2025 o, por lo menos, de algún premio. Aunque sea una pedrea. Es un hecho recurrente todos los años el ilusionarse con que sí es esta vez cuando toca. Fruto de esa premisa, vienen las largas colas en las administraciones de Loterías y Apuestas del Estado para comprar. Si quieres cerciorarte de que entre tus boletos hay alguno premiado, solo tienes que utilizar el buscador de LA VERDAD para saberlo.

Para jugar a la Lotería de Navidad, lo único que tienes que hacer es acercarte a alguna de las administraciones repartidas por todo el territorio nacional y comprar los números que quieras. Otra opción es hacerlo de manera online. Pero siempre que lo hagas, utiliza los métodos oficiales y permitidos por la ley. Rehúye comprar décimos de particulares o de esas personas que se ponen a las puertas de los establecimientos ofreciendo décimos, para que puedas saltarte la cola e ir más rápido. Esto podría ser un fraude y lo que de verdad estés adquiriendo sean boletos falsos. Además, si pillan a la persona que lo esté haciendo, según el artículo 46 del Reglamento de Loterías, que establece todas las normas para los sorteos, revender un décimo de la Lotería de Navidad se sanciona con multas que van desde los 601 hasta los 3.000 euros.

Si a la hora de la verdad tienes algún décimo con premio, hay varias formas de reclamarlo. Si el importe es menor de 2.000, lo puedes solicitar en efectivo o a través de Bizum en las administraciones. Cuando la recompensa es superior a ese dinero, la única manera de hacerlo es yendo a una entidad bancaria para una transferencia.

¿Cómo cobrar el premio por Bizum?

Utilizar la aplicación Bizum para cobrar un décimo de la Lotería de Navidad es la manera más cómoda, debido a que une lo mejor del efectivo y de la transferencia bancaria porque te llega al momento a tu cuenta y eliminas el peligro de ir por la calle con tanto dinero en el bolsillo. El único inconveniente es que solo se puede utilizar cuando el cobro no supere los 2.000 euros.

Lo primero para usar este método es saber si tu banco de confianza tiene esta opción de traspaso de dinero entre sus modalidades. Bizum trabaja con 40 entidades, entre ellas, las principales del país como Santander, La Caixa, BBVA o Sabadell, además de bancos online, cada vez más utilizados como Revolut o Trade Republic. Así que sería raro que no estuviese la tuya.

Después, cuando llegues a la administración para solicitar el embolso de tu premio, solo tendrás que meterte en la app de tu banco y en la opción de Bizum, pinchar en generar código QR. De esta manera, el lotero podrá escanearlo y traspasarte el importe que te corresponda.