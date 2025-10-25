¿Se puede cobrar un premio de la Lotería de Navidad 2025 en efectivo?

F. J. Sábado, 25 de octubre 2025, 17:53 Comenta Compartir

Muchísimo dinero espera a ser repartido el próximo 22 de diciembre en una nueva edición de la Lotería de Navidad. Un evento que dará el chupinazo inicial a la Navidad en España. Si quieres saber si alguno de tus décimos tiene premio, solo tienes que usar el buscador de LA VERDAD para comprobarlo.

Un juego de azar que, pese a la dificultad de recibir alguna recompensa, atrae a miles de participantes cada año. Hay situaciones de la vida que nos parecen muy improbables de que ocurran, pero que en términos estadísticos son más frecuentes que pasen antes que un premio de la Lotería de Navidad. La posibilidad de tener un percance en un avión, que te caiga un rayo e, incluso, de ser secuestrado es más alta que conseguir que el Gordo caiga en tus bolsillos. A estas se les puede añadir nacer con un dedo extra o que tu bebé salga pelirrojo.

Seguramente esa dificultad hace que sea tan especial este acontecimiento. Las largas colas en las administraciones más famosas son un clásico cada periodo estival. El día del sorteo, también, tiene un aroma especial. Esa cantinela clásica de los Niños de San Ildefonso endulza los oídos de los españoles cada 22 de diciembre y hace estallar de júbilo cuando en el Teatro Real de Madrid retumba un maravilloso y contundente: ¡Cuatro millones de euros! El Gordo es lo que muchos españoles desean para empezar las navidades y comenzar el nuevo año con una ilusión inesperada. Los 400.000 euros pueden dar para mucho. Algunos los utilizan para cumplir el deseo que siempre han tenido, como una casa, un coche o un viaje. Otro, los más previsores, lo guardan para cuando lo necesiten o para tapar algún agujero económico.

¿Se puede cobrar un décimo en efectivo?

Es una pregunta que muchos se harán. Y la respuesta es: depende de la cantidad. Si el premio que vas a reclamar es inferior a 2.000 euros, podrás embolsarte sin problema en billetes físicos cuando vayas a una administración a cobrarlo. Lo mejor de todo es que podrás disponer de este importe tan rápido como acudas a reclamar tu dinero.

Por otro lado, los números ganadores de premios más suculentos, como pueden ser el Gordo, el segundo o el tercero, tienen que ser reclamados en una entidad bancaria. Estos premios tienen que ser declarados a Hacienda y, pese a que sus importes netos asciendan a 400.000, 125.000 y 50.000, respectivamente, cuando lleguen a la cuenta corriente de los afortunados, llegarán después de que el fisco se haya llevado ya su pellizco.

Los cuartos y los quintos, aunque no tienen que pasar por Hacienda, tampoco pueden ser cobrados en metálico, puesto que también superan el importe máximo fijado. Un décimo de un cuarto son 20.000 y un quinto son 6.000.

Temas

Lotería de Navidad