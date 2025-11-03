¿Qué probabilidad tienes de ganar la Lotería de Navidad?

C. M. Lunes, 3 de noviembre 2025, 10:23 Comenta Compartir

Ya estamos en noviembre y el sorteo de la Lotería de Navidad comienza a aparecer a la vuelta de la esquina. Cada vez se piensa más en el sorteo del próximo 22 de diciembre y es casi inevitable ver décimos con los diferentes números que entran en juego por todos lados. Las administraciones de lotería cada vez le dan más protagonismo al sorteo, además en bares, comercios y locales de todo tipo aparece la oportunidad de comprar uno de estos boletos que te pueden dar 400.000 euros antes de arrancar la Navidad. La ilusión de conseguir un premio está en la cabeza de todos y la oportunidad solo se presenta para los que compran al menos un décimo.

Para hacer más fácil la tarea de buscar los números que quieres jugar o con los que tienes la corazonada de que la suerte puede caer de tu lado, LA VERDAD tiene un buscador para encontrar fácilmente dónde comprarlos. Con un par de clics puedes encontrar su ubicación y un teléfono para ponerte en contacto con el punto de venta. Además, el 22 de diciembre LA VERDAD también contará con un directo en el que podrás seguir todo lo que pase en el sorteo y conocer la última hora, los números premiados y dónde han caído los premios más deseados. Además, tras el sorteo podrás comprobar si tus números han resultado premiados.

Las opciones de llevarte el Gordo

Todos los participantes del sorteo de la Lotería de Navidad de 2024 que jugaron el número 72480 no olvidarán nunca ese momento. Los niños de San Ildefonso sacaron la bola con las cinco cifras que recordarán el resto de su vida porque cada décimo fue premiado con 400.000 euros. En este caso el premio íntegro fue a parar a Logroño, pero con esa fortuna sueñan durante semanas millones de españoles de cara al sorteo del 22 de diciembre. Las opciones de llevarte el dinero son pocas, pero siempre hay ganadores y todo el mundo desea ser uno de ellos. De hecho, la probabilidad de llevarse el Gordo es de una entre los 100.000 números que entran en juego. Es decir, del 0,001. Un porcentaje ínfimo, pero que mejora las posibilidades de otros sorteos de este tipo.

La misma probabilidad hay de llevarse un segundo o tercer premio que también tienen asignado solo un número. Mejora algo la probabilidad en el caso de los cuartos y quintos, que suben hasta el 0,002% y el 0,008% respectivamente. Además, siempre quedan las pedreas como un premio menor, pero que da una pequeña alegría y los reintegros como mal menor. Lo invertido vuelve al bolsillo.