¿Cómo se organiza el sorteo de la Lotería de Navidad? Se siguen una serie de directrices para que el evento se desarrolle de la manera más óptima

La Lotería de Navidad 2025 ha entrado en su tramo final. Ya quedan pocos días para poder ver girar los tremendos bombos que coronan el escenario del Teatro Real de Madrid. Aquellos que están destinados a repartir la suerte. Desde el buscador de LA VERDAD podrás comprobar tus números de la Lotería de Navida por si tienen premio.

Además, también podrás buscar los décimos que quieras comprar para el 22 de diciembre, el día que cada año genera una gran expectación en las casas de los españoles. Los medios dedican el grueso de su cobertura informativa a cubrir este evento. Las puertas del Teatro Real se llenan de personas haciendo cola muchas horas antes para conseguir asistir de público, debido a que la entrada al recinto se consigue por orden de llegada. Es gratuita y lo único necesario es presentar el DNI. Muchas de esas personas muestran su fanatismo ataviándose con disfraces relacionados con el sorteo.

Cómo se organiza el sorteo

La Lotería de Navidad presenta una serie de parafernalias de cara a que todo esté perfecto para su celebración. La duda de que pueda haber algún tipo de amaño queda enterrada cuando todo lo que se hace es público y de cara al público. El 21 de diciembre, el día previo al sorteo, se hace el recuento de bolas y, al acabar, se cierra la puerta del Teatro Real con tres candados interiores, en la que cada llave es custodiada por una persona diferente hasta la celebración del sorteo.

A la mañana siguiente, sobre las 7.30 horas, el Teatro Real vuelve a abrir sus puertas para que comience a entrar el público hasta que se cuelgue el cartel de que no hay más butacas libres. Más tarde, se forma la mesa del sorteo, que será la que se encargue de dar fe de que el evento está evolucionando de manera correcta. Una vez terminado este proceso, las bolas, las encargadas de repartir suerte, son llevadas en su tolva hasta los bombos, que son rellenados y volteados. En este punto todo está listo para que comience el sorteo de la Lotería de Navidad.

Los niños de San Ildefonso, las manos inocentes, simultáneamente, sacan una bola de cada bombo, cantan número y premio e insertan las bolas en los alambres. Los alambres están agrupados en una tabla, que se completa cuando hay 200 bolas de cada clase y se cierran con la aprobación del presidente y el interventor.

La Lotería de Navidad 2025 dará el bocinazo final cuando el bombo de los premios esté vacío. Una vez acabado, medio centenar de voluntarios elabora un listado de premios y de los lugares en los que han caído mediante un proceso informático. Tras su verificación, se envía a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que imprime la lista oficial para su distribución. Por último, las tablas de la Lotería de Navidad son expuestas al público durante una semana para que todo el mundo que quiera pueda verlas y verificar que los números premiados son correctos.