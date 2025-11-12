El nuevo anuncio de la Lotería de Navidad convierte el sorteo en un cuento entrañable La campaña hace hincapié en el fenómeno social que supone su «celebración colectiva»

El presidente de Loterías y Apuestas del Estado, Jesús Huerta Almendro, presentó este miércoles en rueda de prensa la campaña del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad 2025, que incluirá un emotivo 'spot' de cinco minutos en forma de cortometraje.

«Podemos estar orgullosos porque desde 1812, todos juntos, hemos construido una tradición como la Lotería de Navidad, que representa algo más que un sorteo. Cuando decimos que es 'El Sorteo que nos une' estamos describiendo un fenómeno social que se siente y se aprecia en nuestras calles y plazas, y que es motivo de celebración colectiva», subrayó el presidente de Loterías y Apuestas del Estado.

Sobre la campaña, Jesús Huerta destacó que «este año los valores nos han llevado a crear una historia con forma de cuento de Navidad donde, como una gran metáfora impregnada de romanticismo y espíritu navideño, se resaltan a través de los sentimientos las cosas más importantes en la vida. Porque la Lotería de Navidad representa un sentimiento que se expresa a través de cada décimo que se comparte, de cada persona de la que nos acordamos cuando tenemos un décimo en nuestras manos».

Para el Sorteo de Navidad de este 2025, que se celebrará el 22 de diciembre en el Teatro Real de Madrid, se han puesto a la venta 198 millones de décimos. La emisión consta de 198 series (cinco más que el año anterior) de 100.000 números cada una, ascendiendo a un total de 3.960 millones de euros. El 70% de dicha emisión se destinará a premios de la Lotería de Navidad, que este año repartirá 2.772 millones de euros (70 millones más que el pasado año).

El primer premio, conocido popularmente como el Gordo de Navidad, tiene un importe de 4 millones de euros por serie, mientras que el segundo premio asciende a 1.250.000 euros por serie y el tercero se sitúa en 500.000 euros por serie. También destacan dos cuartos premios (200.000 euros por serie) y ocho quintos (60.000 euros por serie).

Los décimos de este año están ilustrados, como es habitual, con una obra del Museo Nacional del Prado. En concreto, se trata de La Natividad de la Virgen, de Juan García de Miranda. La elección de este cuadro pone de manifiesto, una vez más, la estrecha colaboración entre Loterías y el Museo del Prado en su afán por acercar la cultura al conjunto de la ciudadanía.

Compromiso con la sociedad

El presidente de Loterías también subrayó el compromiso de esta empresa pública, dependiente del Ministerio de Hacienda, con la sociedad española. De hecho, recordó que «Loterías mantiene la razón de ser que la legitima como empresa pública desde el siglo XVIII: aportar un beneficio al conjunto de ciudadanía».

Jesús Huerta destacó que Loterías trabaja a través de su acción social para «corregir desigualdades, colaborar en la redistribución de la riqueza, ayudar a las personas vulnerables o hacer más accesible la cultura. Cada año ayudamos a más de un millón de personas vulnerables, colaboramos con el deporte base y ponemos en marcha iniciativas que acercan la cultura a los ciudadanos. Es nuestra pequeña aportación a la ingente cantidad de recursos que aporta el Estado para seguir progresando y avanzando como sociedad».