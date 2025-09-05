Murcia, Madrid o Barcelona: dónde ha tocado más veces el premio más deseado de la Lotería de Navidad El importe que entrega este premio asciende a los cuatro millones de euros

J. F. Viernes, 5 de septiembre 2025, 18:59

La campaña de Lotería de Navidad 2025 ya ha comenzado. Las Administraciones de Loterías y Apuestas del Estado pusieron a la venta el pasado mes de julio los décimos de la próxima edición y, con ello, dieron el pistoletazo de salida. En este primer periodo, los ingresos aumentaron significativamente en las zonas turísticas de España, debido a las vacaciones estivales de la mayoría de personas. Desde LA VERDAD puedes comprobar si tu número ha sido agraciado a través de su buscador.

Este sorteo, el más emblemático de la historia, cumplirá 213 ediciones el próximo 22 de diciembre. Desde su fundación en 1812 nunca ha dejado de celebrarse, de hecho se realizó en los años de la Guerra Civil. Ahora, en una situación muy diferente a la de entonces, la ilusión por celebrar uno de los premios de la Lotería de Navidad se mantiene intacta y se hace palpable ese día.

Todos los participantes sueñan con celebrar el ansiado Gordo, que otorga unos maravillosos cuatro millones de euros a la serie y 400.000 euros al décimo. Otros, como el segundo o el tercero, también dejan un pellizco importante en los bolsillos de los participantes, en concreto, 1.250.000 y 500.000 euros, respectivamente. Eso sí, el premio más importante son las famosas pedreas, que dejan mil euros por serie, es decir, 100 por boleto. La probabilidad de que tu boleto sea agraciado con el Gordo es de una entre 100.000, es decir un 0,001%, al igual que el segundo y el tercer premio.

Dónde ha caído más veces el Gordo de la Lotería de Navidad

En la Región de Murcia, el premio más goloso del sorteo de Navidad ha caído un total de 16 veces. La última vez ocurrió el pasado 2023. Los municipios agraciados fueron Murcia, Fuente Álamo, Molina de Segura, Alcantarilla, Mazarrón, Bullas y San Pedro del Pinatar. El año pasado tocó íntegramente en Logroño. Pero, ambas provincias se quedan lejos de las más agraciadas.

Las más afortunadas son Madrid, que lidera el 'ranking' con 84 veces, seguido de Barcelona con 44 y cierra el podio Bilbao con 19. Otras poblaciones con suerte son Sevilla y Valencia.

En la otra cara de la moneda están, desgraciadamente, Tarragona y Ávila, que son las únicas capitales de provincia, además de la ciudad autónoma de Melilla, dónde nunca ha tocado el Gordo. Curiosamente, nunca se ha visto recompensada con este premio la población cacereña que comparte número con el premio más famoso de la Lotería de Navidad.