En qué municipios de la Región de Murcia ha tocado más veces el Gordo de la Lotería de Navidad

Quedan menos de dos meses para que los bombos de la Lotería de Navidad comiencen a girar. El 22 de diciembre los niños de San Ildefonso empezarán a cantar a las 9.15 de la mañana y todos aquellos que hayan comprado sus décimos estarán pendientes de la radio o la televisión para ver si han sido ellos los afortunados del gran premio. Todos aquellos que quieran seguir minuto a minuto el sorteo y comprobar todos los números que han sido premiados, en el directo que se realizará en la web de LA VERDAD se podrá seguir en tiempo real cualquier actualización. Además desde el buscador de LA VERDAD, se podrá comprobar si entre tus números hay alguno premiado.

El sorteo de la Lotería de Navidad, con más de dos siglos de historia, es ya una de las tradiciones más arraigadas en España. Todo comenzó en 1812, cuando se celebra el primer sorteo. Se celebró un 18 de diciembre en Cádiz, cada décimo valía 40 reales y los gaditanos podían ganar un premio de 8.000 pesos fuertes. Se tuvo que esperar hasta 1846 para que un municipio de la Región fuera el ganador del primer premio, en este caso, Yecla fue la primera localidad donde tocó el Gordo y después de esta fecha, hasta 172 años después, en 2018, Yecla no volvió a ser agraciada con este premio. Posteriormente, hubo que esperar a 1964 para que la suerte volviera a la Región, en este caso cayó en Fortuna.

En los municipios más pequeños de la comunidad, el Gordo ha caído ya bien entrado el siglo XXI, en algunos como La Unión la suerte llegó, dos años antes del cambio de siglo, en 1998. En el caso de las localidades con más suerte nos encontramos con Murcia, San Pedro del Pinatar, Alcantarilla, Yecla y Cartagena. En la capital el primer premio ha caído un total de seis veces, la primera vez fue en el año 1986, y hubo que esperar 15 años para que volviese a caer, en 2001. San Pedro del Pinatar es uno de los municipios con más suerte, ya que el primer premio los ha visitado un total de cinco veces, en 2017, 2018, 2020, 2022, 2023.

Dos veces en la historia ha tocado el mayor premio de la Lotería Nacional en Alcantarilla (2002, 2023), Yecla (1846, 2018), Cartagena (1981, 2018) y Mazarrón (2014, 2023). El año 2023 fue una año de suerte para los murcianos, ya que en ocho municipios cayó el Gordo, llevándose una buena cantidad del premio. También el 2018 fue un año de fortuna para siete localidades. A continuación se detallan todos los municipios de la Región de Murcia que han sido agraciados con el primer premio de la Lotería de Navidad. En algunos solo ha ocurrido una vez, y en otros hasta en ocho ocasiones. Todos estos datos han sido recopilados desde el primer sorteo hasta 2023.