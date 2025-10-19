Esta es la multa por revender un décimo de la Lotería de Navidad El sorteo está regulado por normas que sancionan las comercialización de boletos fuera de los canales legales

B.G.A. Domingo, 19 de octubre 2025, 12:54

Sigue la cuenta atrás para la Lotería de Navidad 2025. En prácticamente dos meses, el lunes 22 de diciembre, volverán a girar los bombos en el Teatro Real de Madrid, la sede del sorteo de Loterías y Apuestado del Estado más esperado de todo el año. Si aún no te has hecho con un décimo, recuerda que puedes buscar tu número en el localizador que te ofrecemos en la web de LA VERDAD. Basta con introducir una combiación en el buscador para saber dónde se puede conseguir y si es posible comprarlo en una administración o de forma 'online'.

En alguno de los números está el camino al Gordo de la Lotería de Navidad, el premio más deseado, que reparte hasta 4 millones de euros para cada serie. Es decir, un botín suculento de 400.000 euros por cada décimo que lleve la combinación ganadora. El segundo premio en cuestión está dotado con otra cantidad también muy envidiable, 1.250.000 euros por serie y 125.000 euros por cada boleto. Y el tercer gran premio del sorteo se lleva medio millón de euros por serie, es decir, 50.000 para cada décimo. Cualquiera de ellos son premios que cualquiera firmaría para empezar las fiestas y cerrar el año con una celebración a la altura.

Aunque una de las frases más repetidas es que los premios de la Lotería de Navidad ya no son lo que eran, son cifras astronómicas que valen para darse caprichos que la mayoría de españoles no podrían permitirse. Incluso los premios más pequeños sirven de consolación para tapar algún agujero. En total, la Lotería de Navidad reparte mucho dinero: un total de 2.772 millones, los que acumulan los 15.000 premios que hay preparados para la Lotería de Navidad 2025.

Las multas por revender un décimo

La Lotería de Navidad, por tanto, mueve mucho dinero. Y también hay gente que, por ello, aprovecha para hacer negocio, por lo que el sorteo está muy regulado y sometido a normas para evitar que algún pícaro se salte la ley y las reglas del juego. Por ejemplo, revendiendo los décimos. En este sentido, cabe destacar que hay sanciones contempladas para quien intente vender un boleto al margen de los cauces legales y con un precio por encima al que le corresponde.

Según el artículo 46 del Reglamento de Loterías, que establece todas las normas para los sorteos, revender un décimo de la Lotería de Navidad se sanciona con multas que van desde los 601 hasta los 3.000 euros, según cómo de grave sea la infracción cometida. Y también se penaliza al comprador, ya que no podría cobrar el premio si el número resulta ganador, debido a que lo ha obtenido fuera de los canales legales de compra. Por tanto, cabe recordar que hay que optar siempre por canales y puntos de venta oficiales para obtener los décimos de la Lotería de Navidad. Si no, no habrá suerte que valga.