El momento en el que sale el premio Gordo de la Lotería de Navidad: en 13 minutos o retrasarse hasta el final Es el premio más esperado, ya que es el que todos quieren

J. F. Sábado, 27 de septiembre 2025, 21:21

Los preparativos para que la Lotería de Navidad 2025 salga a la perfección ya han empezado. Quedan unos meses pero las administraciones ya han empezado a vender los décimos. Desde LA VERDAD puedes comprobar si tu número ha sido premido a través de su buscador.

El 22 de diciembre volverá a ser un día especial. Todo el mundo ya habrá echado su granito de suerte y confía que el número del Gordo esté entre su baraja de premios. Los más atrevidos se dejan un montante importante para aumentar sus probabilidades. Al contrario que los más conformistas que llevan algún décimo compartido por si hubiese suerte.

La mística que rodea al sorteo es especial. Los más supersticiosos necesitan elegir sus números o realizar algún recital como frotar sus boletos por la cabeza de un calvo porque así creen que sus posibilidades aumentan. Matemáticamente no es así. La realidad es que todas las bolas tienen las mismas oportunidades de salir premiadas, para el azar no hay números feos ni bonitos.

Otra costumbre es acudir a las administraciones más famosas porque son las que más dinero reparten. Todos los años se puede ver una infinita cola a las puertas de Doña Manolita en Madrid. Normalmente, los establecimientos que más fortuna atraen suelen coincidir con los que más números llevan, por eso todos los años dan alguno de los premios.

El Gordo, cuando quiere

A diferencia con la Lotería del Niño, que sí tiene un orden establecido para cada premio, la de Navidad los importes van saliendo por puro azar. Primero, se extrae una bola en la que lleva los cinco dígitos marcados y consecutivamente se coge una del otro bombo. Así es la manera de determinar a qué número le corresponde cada premio.

Esto hace que el aura del sorteo navideño sea aún más especial porque desde que a las 9.00 horas se inicia el sorteo no se sabe cuándo va a salir cada premio. En especial, el Gordo. Es el que más expectación genera y el que todo el mundo está deseando que salga.

Puede ser que ocurra como en 2004 que salió a los trece minutos de empezar. El 54.600, que fue vendido íntegramente en Leida en la famosa administración Bruixa D'Or, es el número del Gordo más tempranero. Por el contrario puede pasar lo que ocurrió en 2023.

En la edición de ese año se hizo de rogar. Parecía que nunca iba a salir. Al final lo hizo a las 13.17 horas. El 88.008 fue el elegido para ser el número más tardón de la historia del sorteo, superando al de 2014 por más de quince minutos. Este sí que dejó un pellizco en la Región de Murcia.