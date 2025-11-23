Máxima seguridad y tinta ultravioleta: conoce cómo se fabrican los décimos de la Lotería de Navidad El proceso de elaboración es similar al que se emplea para diseñar los billetes

Los décimos de la Lotería de Navidad son unos artículos muy codiciados. Cada uno puede ser la llave que conduzca a una lluvia de millones que puede cambiar la vida a cualquiera. Tan deseados son estos décimos, que todos los años tienen lugar robos de boletos. Un décimo no es dinero en sí mismo, pero es tan deseado como los billetes. En realidad no hay muchas diferencias entre un décimo de lotería y un billete. De hecho, su proceso de fabricación guarda muchas similitudes.

La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre es la encargada del diseño y producción de los décimos de la Lotería de Navidad. También se encarga de la producción de los billetes. Este edificio es uno de los más seguros de España y en sus entrañas se crean esos pequeños impresos que encierran la suerte y la ilusión de millones de españoles de cara al sorteo de la Lotería de Navidad, que tendrá lugar el 22 de diciembre.

A los pocos días de la celebración del sorteo comienza a gestarse el diseño de los décimos del próximo sorteo. Aunque las cuartillas que los almacenan presenten los mismos elementos, el color y la imagen que ilustra los décimos varía de año en año para que cada tanda de décimos tenga un aspecto único y personalizado. Lo más habitual es que la ilustración de los décimos guarde relación con la Navidad. Esta tradición se remonta a 1960, cuando los décimos llevaron impresos un Nacimiento obra del artista Bartolomé Esteban Murillo que forma parte del patrimonio que atesora el Museo de Bellas Artes de Sevilla.

Con la selección de la imagen que va a ir impresa en los décimos arranca el proceso de elaboración. Cada boleto se plasma en un papel de alta seguridad que cuenta con marcas de tinta ultravioleta que solo se puede detectar mediante el uso de unas lámparas que permiten comprobar su autenticidad. Lo primero que se imprime en los décimos son estos elementos de seguridad, así como la fecha, la parte trasera y la ilustración.

La siguiente fase del proceso de elaboración consiste en la colocación en el boleto de los elementos distintivos. Es el caso de los números, las series y los códigos de barras. Estos rasgos hacen que cada décimo sea único e imposible de falsificar. La lista de décimos se imprime en unas máquinas que funciona de forma similar a las rotativas de los periódicos.

Cada sábana consta de 10 números, que son cortados, empaquetados y enviados a todas las administraciones de Lotería existentes en España. La venta de boletos para el sorteo del 22 de diciembre está activa desde el 4 julio. Las medidas y precauciones empleadas en el proceso aseguran que cada décimo sea individual y único. Aquí se podrán comprobar los décimos de Lotería de Navidad premiados en el sorteo de este año 2025.