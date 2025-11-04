Los loteros proponen aumentar el premio de El Gordo de la Lotería de Navidad a 500.000 euros El colectivo mayoritario de administradores quieren «recuperar el atractivo del sorteo» con una gratificación mayor que permita a la población «cumplir sus sueños y no tapar agujeros»

Anapal, la Agrupación Nacional de Administradores de Loterías, propuso este martes aumentar la dotación del primer premio de la Lotería de Navidad de los actuales 400.000 a 500.000 euros por décimo, como medida estrella para recuperar el atractivo del sorteo y reforzar su peso simbólico.

Borja Muñiz, presidente de Anapal, recordó que hace catorce años que se mantiene el mismo premio Gordo de 400.000 euros. «Solo que antes suponía un poder adquisitivo mucho mayor, ya que permitía comprar casi dos casas, mientras que hoy ya no da casi ni para un piso».

Según el INE, la variación del IPC desde diciembre de 2011 hasta octubre de 2024 fue de un 26%, porcentaje en el que subieron los precios desde entonces. De esta manera, añadieron ese porcentaje a los 400.000 euros para que El Gordo se actualizase conforme a la inflación, el primer premio de la Lotería Nacional debería rondar los 500.000 euros, es decir, el premio debería aumentar en 100.000 euros. «Queremos que el Gordo sea un premio que haga cumplir sueños y no sólo sirva para tapar agujeros», según Borja Muñiz.

Esta propuesta fue una de las principales conclusiones de la encuesta sectorial realizada por la asociación y en la que participaron de cerca de 300 administradores de lotería de toda España, aportando una radiografía del sector basada en más de 9.300 respuestas.

Revisión del modelo

Uno de los aspectos más alarmantes de esta encuesta se centra en la campaña de Navidad, pilar absoluto de la actividad de los administradores de lotería y el que cuenta con la comisión más baja de todos los sorteos. Borja Muñiz detalló que «de los 103 sorteos de Lotería Nacional al año, en 102 obtienen una comisión del 6% bruto. Sin embargo, en el de Navidad, la comisión baja al 4 y medio», una penalización que afecta directamente al sorteo en el que más trabajan, invierten y recursos utiliza.

Este aumento del premio 'Gordo' en un 25% tendría que venir acompañado de una subida del precio del décimo, que permanece congelado desde 2002. «¿Qué producto o servicio ha mantenido su precio estable durante las dos últimas décadas? Ninguno», explicó Muñiz.

Los gastos que genera el sorteo se traducen en pérdidas para los loteros. Además, desde Anapal se apunta la presión del canal digital como otra de las causas de la baja rentabilidad. «El Sorteo de Navidad ya no garantiza rentabilidad. La red de ventas está sosteniendo el juego público a costa de su viabilidad», apuntó en la misma línea Jorge Anta, vicepresidente de ANAPAL.

En este sentido, los resultados de la encuesta reflejaron una unidad sin precedentes en torno a las demandas del colectivo: el 97% apoyaron la subida al 6% de comisión para el sorteo de Navidad, equiparándola con el resto de los juegos. «Equiparar las comisiones (+1,5 puntos) supondría un coste adicional para SELAE de aproximadamente 52 millones de euros al año (en caso de venderse toda la emisión)», insistió Jorge Anta. Una cifra que contrasta con los más de 2.100 millones de euros de beneficio que la empresa pública obtuvo en 2023, según datos del propio organismo.

Radiografía económica del sector: preocupación por la viabilidad

La encuesta «Radiografía de la situación actual del sector en España» reveló que el 67% de las administraciones obtiene entre el 40% y el 80% de sus ventas anuales en las ventas del sorteo de Navidad, campaña que implica un esfuerzo adicional de recursos por parte de las administraciones: horarios más amplios o refuerzo de personal, entre otros. Sin embargo, esa intensidad de ventas no se traduce en beneficios proporcionales, ya que casi la mitad del colectivo no crece o a penas se sostiene (44%) y un 15% ya se reconoce en riesgo directo. Se constata, de esta forma, una caída de márgenes y un modelo cada vez más exigente y menos rentable.

Los loteros avisan de que una situación de tensión económica generalizada entre los puntos de venta del canal físico. El 52,7% de los loteros vio caer sus beneficios este año. En este sentido, solo un 15,5% de los encuestados se consideraron rentable con margen de crecimiento y aunque la media de perspectivas de negocio para el cierre de 2025 se sitúa en un moderado 6,4 sobre 10. Los datos mostraron que el modelo actual no permite crecer ni sostenerse con seguridad para una parte creciente del colectivo.

Por todo ello, 7 de cada 10 loteros preguntados se mostraron dispuestos a participar en campañas de visibilidad o movilización en defensa de la profesión si la situación no mejora. «Llevamos años cumpliendo, sosteniendo y defendiendo el juego público con cercanía y profesionalidad. Es hora de que se escuche a quienes estamos cada día detrás del mostrador», concluyeron desde Anapal.

La red de administraciones, formada por más de 4.100 puntos de venta en toda España, comercializa la totalidad de los productos de SELAE. Da empleo a más de 12.000 personas y representa una pieza clave para garantizar el acceso seguro, responsable y presencial al juego público.

Temas

Lotería de Navidad