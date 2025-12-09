Los loteros encaran la recta final de la Lotería de Navidad con un posible récord de ventas Los vendedores piden mejorar los premios del Sorteo, que se mantienen desde hace catorce años, y que aumente la comisión que reciben por cada décimo vendido

LA VERDAD Martes, 9 de diciembre 2025, 11:55 Comenta Compartir

Las Administraciones de Loterías de todo el país encaran la recta final del año con la cita más esperada a la vuelta de la esquina. El próximo lune, 22 de diciembre la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado celebrará el Sorteo de Navidad, cita en la que jugarán más de 24 millones de españoles y para el que los loteros esperan vender más de 3.500 millones de euros en décimos y participaciones, superando las ventas del año pasado y siguiendo la evolución al alza experimentado en los últimos cuatro años.

Tras las últimas compras de estas semanas previas al sorteo, las Administraciones superarán los 175 millones de décimos vendidos para 'El Gordo' de Navidad, evento seguido en toda España y en otros muchos otros países. Es el sorteo más significativo para SELAE, ya que supone más deL 30% del total anual de recaudación en juego público. Entre el 80% y el 90% de los décimos vendidos para 'El Gordo' lo comercializa la red de ventas profesional que integran las Administraciones de Loterías.

Previsión de ventas

Para estos loteros profesionales, que repartirán más de 2.700 millones en premios, y entre ellos se repartirán 1.980 premios de 400.000 euros cada uno. La Lotería de Navidad es muy importante debido a que «supone más de la mitad de las ventas de lotería nacional del año», según destacó el presidente de la Agrupación Nacional de Asociaciones Provinciales de Administradores de Loterías, Borja Muñiz Urteaga.

La evolución de las ventas para el Sorteo Extraordinario de Navidad está teniendo un comportamiento positivo, superando los niveles de venta y participación de años anteriores. En este sentido, desde ANAPAL explicaron que «estamos satisfechos ya que la evolución de estos últimos meses sigue la tendencia positiva y para este ejercicio esperamos datos similares al año pasado, que ya fue de récord, posiblemente con un incremento en las ventas con respecto a 2024», señaló Borja Muñiz.

Impuestos

Desde ANAPAL han querido recordar que el importe exento de impuestos es de 40.000 euros. Por encima de esa cantidad, el gravamen sigue siendo el mismo: un 20%. En consecuencia, solo mantienen la obligación de tributar el gordo y los premios segundo y tercero, ya que ni los cuartos ni los quintos superan el umbral exento.

De esta manera, en total se repartirán más de 30 millones de premios pero sólo pagarán impuestos 5.940 premios, con lo que más del 99% de los premios abonados por Loterías y Apuestas del Estado quedarán libres de impuestos. «Esto supondrá un mayor beneficio para los afortunados, que recibirán más dinero del que les hubiera correspondido hace cuatro años«, recordó Muñiz.

Mejorar los premios y las comisiones

Desde ANAPAL recuerdan su propuesta de aumentar la dotación del primer premio del Sorteo Extraordinario de Navidad de los actuales 400.000 a 500.000 euros por décimo, como medida estrella para reforzar el atractivo del sorteo y su peso simbólico. Borja Muñiz, presidente de ANAPAL, recordó que hace catorce años que se mantiene el mismo premio Gordo de 400.000 euros. «Solo que antes suponía un poder adquisitivo mucho mayor, ya que permitía comprar casi dos casas, mientras que hoy ya no da casi ni para un piso».

La encuesta «Radiografía de la situación actual del sector en España» realizada por ANAPAL el pasado mes de octubre reveló que el 67% de las administraciones obtiene entre el 40% y el 80% de sus ventas anuales en las ventas del sorteo de Navidad, campaña que implica un esfuerzo adicional de recursos por parte de las administraciones: horarios más amplios o refuerzo de personal, entre otros. Sin embargo, esa intensidad de ventas no se traduce en beneficios proporcionales, a causa de una «comisión insuficiente», señalaron.

Borja Muñiz detalló que, de los 103 sorteos de Lotería Nacional al año, en 102 obtienen una comisión del 6% bruto. Sin embargo, en el de Navidad, «la comisión baja al 4 y medio», una penalización que afecta directamente al sorteo en el que más trabajan, invierten y más recursos utilizan. En este sentido, los resultados de la encuesta reflejaron una unidad sin precedentes en torno a las demandas del colectivo: el 97% apoya la subida al 6% de comisión para el sorteo de Navidad, equiparándola con el resto de los juegos.

La red de administraciones, formada por más de 4.100 puntos de venta en toda España, comercializa la totalidad de los productos de SELAE. Da empleo a más de 12.000 personas y representa una pieza clave para garantizar el acceso seguro, responsable y presencial al juego público.