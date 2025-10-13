La Lotería de Navidad podría sufrir grandes cambios por las presiones de los loteros El sector propone incrementar el precio de los décimos por primera vez en dos décadas, lo que podría ir acompañado de una revisión de los premios

En los últimos años el encarecimiento de los productos y servicios se ha dejado en notar cada vez más en el bolsillo de los españoles. Prácticamente todo ha subido de precio y el sector de los loteros ha planteado un encarecimiento de los billetes de los sorteos para hacer frente a la situación económica actual. La propuesta, trasladada por la Agrupación Nacional de Asociaciones Provinciales de Administradores de Loterías (Anapal) a la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), afectaría a todos los sorteos estatales, pero se dejaría notar especialmente en el precio de los décimos de Lotería de Navidad, que pasarían de costar 20 a 25 euros, un 25% más.

Las administraciones de lotería defienden su propuesta alegando que, mientras el coste de la vida se ha elevado en los últimos años, los precios de los billetes de lotería se han mantenido durante las últimas dos décadas, por lo que ya no son tan rentables para los puntos de venta, a pesar de que acaparan la mayor parte del volumen de trabajo. Además de implementar esa subida de precio, los establecimientos reclaman también incrementar el porcentaje de comisiones de venta de Lotería de Navidad del 4,5% al 6%, equiparándolas al resto de sorteos.

Anapal, que representa a más de mil administraciones de loterías, entre ellas 131 de la Región de Murcia, asegura que la medida planteada es «justa y necesaria», ya que «el sorteo de Navidad es el más importante del año, y con el cual se trabaja con muchos meses de antelación». Según la patronal, «repartir ilusión no puede salir más caro que el resto del año, solo pedimos lo justo».

Aunque las reivindicaciones de los loteros persiguen aumentar la rentabilidad de los profesionales del sector, de aprobarse la subida de precios, que en el caso del sorteo del Gordo de Navidad sería bastante sustancial, podría ir acompañada de una revisión de los premios que se reparten. El objetivo sería que la Lotería de Navidad aumente su atractivo y evitar que caigan las ventas si entra en vigor la subida de 5 euros que se ha puesto sobre la mesa.

Actualmente el sorteo del 22 de diciembre reparte un primer premio, conocido como popularmente como el Gordo, de cuatro millones a la serie y 400.000 euros al décimo. La lista de premios de la Lotería de Navidad continúa con un segundo premio de un millón y cuarto a la serie y 125.000 euros al décimo, un tercer premio de medio millón a la serie y 50.000 euros por cada décimo agraciado, dos cuartos premios y ocho quintos premios, dotados con 200.000 euros y 60.000 euros a la serie, respectivamente.

En el hipotético caso de que el precio de los décimos finalmente pasara a costar 25 euros en lugar de 20, como plantean los loteros, y también se decidiera aumentar la dotación de los premios de la Lotería de Navidad en idéntica proporción, el primero de ellos podría pasar a convertirse en un Gordo de cinco millones de euros a la serie y 500.000 euros por cada billete premiado. Una suculenta cifra que podría ser lo bastante tentadora como para que los ciudadanos acojan el cambio con una menor reticencia. Por el momento SELAE no se ha pronunciado y habrá que esperar para saber si finalmente se abordan las propuestas planteadas por los loteros.