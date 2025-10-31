El Gordo de la Lotería de Navidad del año en que naciste Consulta la lista de los números ganadores en cada una de las últimas 100 ediciones del sorteo

El otoño avanza, el fresco empieza a llegar incluso a la Región de Murcia y la venta de décimos de la Lotería de Navidad 2025 empieza a acelerarse. Es decir, ya llega noviembre y con ello se acerca la época clave para el sorteo más esperado del año, el que se celebra cada 22 de diciembre. Ya está cerca la recta final, cuando quienes estaban esperando ya empiezan a hacerse con su décimo en sus administraciones de confianza. En este sentido, recuerda que puedes localizar el número que buscas en la web de LA VERDAD.

En ese sencillo buscador, basta con introducir la combinación que deseas y descubrirás si la puedes comprar 'online' o solo se puede encontrar de forma presencial en alguna administración de Loterías. De hecho, recuerda que solo puedes comprar en puntos de venta oficiales. Todo lo que vaya a través de canales no reconocidos por Loterías del Estado es posible objeto de multa.

El sueño de cada 22 de diciembre es conseguir algunos de los grandes premios que reparte la Lotería de Navidad. En total, se ponen en juego 2.772.000.000 euros. Pero en esta suma se tienen en cuenta devoluciones y todo tipo de premios pequeños. Los más deseados son los grandes botines. Y por supuesto la mayor fortuna, el Gordo de la Lotería de Navidad, dotado con hasta 4 millones de euros a la serie y 400.000 para cada décimo.

El Gordo en los últimos 100 años

El Gordo es la gran estrella de cada sorteo, ese número que pasa a la historia cada 22 de diciembre y queda grabado en los anales de la Lotería de Navidad. Es el que sale en todas las crónicas, el que se lleva la gran foto en las portadas de los periódicos. Por eso, a mucha gente puede generarle curiosidad saber cuál fue el Gordo en un año especial para ellos o en su año de nacimiento.

A continuación, aquí tienes una lista del gran premio de la Lotería de Navidad en los últimos 100 años.

1925: 11519

1926: 17229

1927: 10123

1928: 06692

1929: 53453

1930: 24630

1931: 24717

1932: 29757

1933: 07139

1934: 02686

1935: 25888

1936: 05287

1937: 01165

1938: 36758 y 22655

1939: 13093

1940: 43944

1941: 58856

1942: 09029

1943: 34545

1944: 33037

1945: 42587

1946: 45590

1947: 35920

1948: 26664

1949: 55666

1950: 45749

1951: 02704

1952: 25766

1953: 03270

1954: 53584

1955: 50580

1956: 15640

1957: 53414

1958: 33704

1959: 36600

1960: 02365

1961: 24964

1962: 00675

1963: 19936

1964: 20426

1965: 49873

1966: 48677

1967: 43758

1968: 57150

1969: 59536

1970: 19381

1971: 23238

1972: 42435

1973: 34739

1974: 12176

1975: 47107

1976: 49764

1977: 34571

1978: 15640

1979: 40286

1980: 60076

1981: 23786

1982: 21515

1983: 53288

1984: 50076

1985: 63369

1986: 03772

1987: 20064

1988: 21583

1989: 61714

1990: 32522

1991: 47996

1992: 31466

1993: 47884

1994: 49595

1995: 45495

1996: 56169

1997: 43728

1998: 21856

1999: 65379

2000: 49740

2001: 18795

2002: 08103

2003: 42473

2004: 54600

2005: 20085

2006: 20297

2007: 06381

2008: 32365

2009: 78294

2010: 79250

2011: 58268

2012: 76058

2013: 62246

2014: 13437

2015: 79140

2016: 66513

2017: 71198

2018: 03347

2019: 26590

​2020: 72897

2021: 86148

2022: 05490

2023: 88008

2024: 72480