El Gordo de la Lotería de Navidad del año en que naciste
Consulta la lista de los números ganadores en cada una de las últimas 100 ediciones del sorteo
B.G.A.
Viernes, 31 de octubre 2025, 11:36
El otoño avanza, el fresco empieza a llegar incluso a la Región de Murcia y la venta de décimos de la Lotería de Navidad 2025 empieza a acelerarse. Es decir, ya llega noviembre y con ello se acerca la época clave para el sorteo más esperado del año, el que se celebra cada 22 de diciembre. Ya está cerca la recta final, cuando quienes estaban esperando ya empiezan a hacerse con su décimo en sus administraciones de confianza. En este sentido, recuerda que puedes localizar el número que buscas en la web de LA VERDAD.
En ese sencillo buscador, basta con introducir la combinación que deseas y descubrirás si la puedes comprar 'online' o solo se puede encontrar de forma presencial en alguna administración de Loterías. De hecho, recuerda que solo puedes comprar en puntos de venta oficiales. Todo lo que vaya a través de canales no reconocidos por Loterías del Estado es posible objeto de multa.
El sueño de cada 22 de diciembre es conseguir algunos de los grandes premios que reparte la Lotería de Navidad. En total, se ponen en juego 2.772.000.000 euros. Pero en esta suma se tienen en cuenta devoluciones y todo tipo de premios pequeños. Los más deseados son los grandes botines. Y por supuesto la mayor fortuna, el Gordo de la Lotería de Navidad, dotado con hasta 4 millones de euros a la serie y 400.000 para cada décimo.
El Gordo en los últimos 100 años
El Gordo es la gran estrella de cada sorteo, ese número que pasa a la historia cada 22 de diciembre y queda grabado en los anales de la Lotería de Navidad. Es el que sale en todas las crónicas, el que se lleva la gran foto en las portadas de los periódicos. Por eso, a mucha gente puede generarle curiosidad saber cuál fue el Gordo en un año especial para ellos o en su año de nacimiento.
A continuación, aquí tienes una lista del gran premio de la Lotería de Navidad en los últimos 100 años.
1925: 11519
1926: 17229
1927: 10123
1928: 06692
1929: 53453
1930: 24630
1931: 24717
1932: 29757
1933: 07139
1934: 02686
1935: 25888
1936: 05287
1937: 01165
1938: 36758 y 22655
1939: 13093
1940: 43944
1941: 58856
1942: 09029
1943: 34545
1944: 33037
1945: 42587
1946: 45590
1947: 35920
1948: 26664
1949: 55666
1950: 45749
1951: 02704
1952: 25766
1953: 03270
1954: 53584
1955: 50580
1956: 15640
1957: 53414
1958: 33704
1959: 36600
1960: 02365
1961: 24964
1962: 00675
1963: 19936
1964: 20426
1965: 49873
1966: 48677
1967: 43758
1968: 57150
1969: 59536
1970: 19381
1971: 23238
1972: 42435
1973: 34739
1974: 12176
1975: 47107
1976: 49764
1977: 34571
1978: 15640
1979: 40286
1980: 60076
1981: 23786
1982: 21515
1983: 53288
1984: 50076
1985: 63369
1986: 03772
1987: 20064
1988: 21583
1989: 61714
1990: 32522
1991: 47996
1992: 31466
1993: 47884
1994: 49595
1995: 45495
1996: 56169
1997: 43728
1998: 21856
1999: 65379
2000: 49740
2001: 18795
2002: 08103
2003: 42473
2004: 54600
2005: 20085
2006: 20297
2007: 06381
2008: 32365
2009: 78294
2010: 79250
2011: 58268
2012: 76058
2013: 62246
2014: 13437
2015: 79140
2016: 66513
2017: 71198
2018: 03347
2019: 26590
2020: 72897
2021: 86148
2022: 05490
2023: 88008
2024: 72480