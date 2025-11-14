Lo que gastará cada español este año en Lotería de Navidad: gana Castilla y León Cada español invertirá una media de 76 euros en probar suerte en el Sorteo Extraordinario de Navidad

Varias personas esperan su turno para comprar un décimo de Lotería, en una administración de San Pedro del Pinatar, en una foto de archivo.

Cada español gastará este año una media de 76,08 euros en comprar décimos para el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad que se celebrará el próximo 22 de diciembre en el Teatro Real de Madrid, frente a los 73,84 euros del año anterior, según la cifra de consignación por habitante de Loterías y Apuestas del Estado (LAE). Una tradicional inversión para probar suerte que cada año alegra la Navidad a los agraciados con el premio Gordo del sorteo más esperado.

Dicha cantidad es una estimación, ya que el dato será definitivo una vez que se reciban las devoluciones de boletos no vendidos durante la campaña de este sorteo, cuya campaña publicitaria se ha presentado este miércoles en una rueda de prensa en la Real Casa de la Moneda en Madrid.

De este modo, los más de 76 euros de gasto por persona corresponden a las estimaciones de venta que hace LAE a la hora de enviar los boletos a las administraciones de lotería, aunque más tarde siempre hay una proporción de décimos que se quedan sin vender.

Por regiones, la comunidad autónoma que previsiblemente más va a gastar por habitante este año es Castilla y León, con una media de 121,28 euros; seguida de Asturias (119,67 euros); La Rioja (113,96 euros); Aragón (102,15 euros); Cantabria (101,98 euros); País Vasco (87,43 euros); Castilla-La Mancha (86,47 euros); Comunidad de Madrid (85,19 euros); Comunidad Valenciana (85,17 euros) y Galicia (83,29 euros).

Mientras tanto, según estos datos estimativos, los habitantes que menos van a gastarse este año vuelven a ser los residentes en las ciudades autónomas de Melilla (17,32 euros) y Ceuta (19,10 euros), seguidos de los vecinos de Islas Baleares (42,94 euros), Canarias (47,24 euros), Cataluña (57,06 euros), Navarra (58,62 euros), Andalucía (64,05 euros), Extremadura (70,61 euros) y la Región de Murcia (73,24 euros).

Respecto a las comunidades autónomas donde, previsiblemente, más lotería de Navidad se va a vender destaca Madrid (596.456.600 euros consignados), seguida de Andalucía (552.050.800 euros), Cataluña (458.448.600 euros), Comunidad Valenciana (452.822.800 euros), Castilla y León (289.659.600 euros), Galicia (225.167.600 euros), País Vasco (195.012.200 euros), Castilla-La Mancha (181.491.200 euros) y Aragón (137.682.000 euros).

Por el contrario, los que menos lotería de Navidad tienen consignada este año son Melilla, con 1.486.200 euros, y Ceuta, con 1.589.600 euros, respectivamente.

70 millones más en premios

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad de 2025 repartirá el próximo 22 de diciembre un total de 2.772 millones de euros en premios, lo que supone 70 millones más que el año pasado, cuando se repartieron 2.702 millones. El sorteo se celebrará un año más en el Teatro Real de Madrid.

En esta ocasión, se han puesto a la venta 198 millones de décimos, de modo que la emisión consta de 198 series (cinco más que el año anterior) de 100.000 números cada una, ascendiendo a un total de 3.960 millones de euros. El 70% de dicha emisión se destinará a premios, por lo que este año el Sorteo Extraordinario de Navidad repartirá 2.772 millones de euros en premios, 70 millones más.

El primer premio, conocido popularmente como el Gordo de Navidad, tiene un importe de 4 millones de euros por serie, mientras que el segundo premio asciende a 1.250.000 euros por serie y el tercero se sitúa en 500.000 euros por serie. También destacan dos cuartos premios (200.000 euros por serie) y ocho quintos (60.000 euros por serie).