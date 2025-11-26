Cuánto gasta cada español en décimos de Lotería de Navidad Este año los ciudadanos invertirán más en el sorteo del Gordo que en 2024

Juan Pastor Miércoles, 26 de noviembre 2025, 11:39

La complicada coyuntura económica que atraviesan algunas familias españolas, lejos de disuadir a los ciudadanos, parecer ser un acicate para que depositen sus esperanzas en la Lotería de Navidad. Solo así se explica que la inversión media en el sorteo haya vuelto a aumentar en más de dos euros, con respecto al año anterior.

Según la cifra de consignación por habitante de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), en 2025 los españoles gastarán de media 76,08 euros en comprar décimos para el sorteo del Gordo de Navidad, frente a los 73,84 euros del año anterior. Dicha cifra es una estimación, puesto que no será hasta el cierre de la campaña y la devolución de los décimos no vendidos cuando se sabrá el dato definitivo.

En total, este año se han puesto a la venta 198 millones de décimos, de modo que la emisión del sorteo consta de 198 series -cinco más que en 2025- de 100.000 números cada una, ascendiendo a un total de 3.960 millones de euros. El 70% de ese montante se destinará a premios. Así, habrá en juego 2.772 millones de euros en premios, 70 millones más, con una lista de premios de Lotería de Navidad que encabeza el Gordo, dotado con cuatro millones a la serie y 400.000 euros por décimo.

Según los datos previos, la comunidad más aficionada al sorteo es Castilla y León, donde el gasto por persona será este año de una media de 121,28 euros. Es decir, cada castellanoleonés comprará unos seis décimos. Secundan el ranking Asturias (119,67 euros), La Rioja (113,96 euros), Aragón (102,15 euros), Cantabria (101,98 euros), País Vasco (87,43 euros), Castilla-La Mancha (86,47 euros), Comunidad de Madrid (85,19 euros), Comunidad Valenciana (85,17 euros) y Galicia (83,29 euros).

Esas cifras contrastan con las de los territorios donde menos venta se espera. En las ciudades autónomas de Melilla y Ceuta se estima una inversión media de 17,32 y 19,10 euros, respectivamente, por ciudadano. Es decir, ni siquiera un décimo por persona. Siguen los vecinos de Baleares (42,94 euros), Canarias (47,24 euros), Cataluña (57,06 euros), Navarra (58,62 euros), Andalucía (64,05 euros), Extremadura (70,61 euros) y Región de Murcia (73,24 euros).

Como cada año, son muchos los españoles que optan por comprar décimos en otras ciudades, aprovechando su paso, con motivo de algún viaje, o por el tirón de algunas administraciones especialmente populares. Así, no extraña que Madrid lidere ampliamente la lista de comunidades donde más décimos se van a vender, con un total de 596.456.600 euros consignados. Los siguientes puestos de la lista los acaparan comunidades pluriprovinciales: Andalucía (552.050.800 euros), Cataluña (458.448.600 euros), Comunidad Valenciana (452.822.800 euros), Castilla y León (289.659.600 euros), Galicia (225.167.600 euros), País Vasco (195.012.200 euros), Castilla-La Mancha (181.491.200 euros) y Aragón (137.682.000 euros).