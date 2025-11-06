Fechas clave para la Lotería de Navidad: de la muerte de Ozzy Osbourne al Papa León XIV Algunos aficionados al sorteo del Gordo se fijan en acontecimientos relevantes de la política, el deporte o la cultura a la hora de escoger sus números favoritos

Como en cualquier juego de azar, la fe y las supersticiones tienen un importante papel dentro del sorteo de Lotería de Navidad. La elección del número en el que se van a depositar las esperanzas y sueños de todo el año es tremendamente personal, y aunque algunas personas se decantan por números 'bonitos', otros prefieren apostar por décimos que tengan algún tipo de significado. Son muy recurridas las cifras relacionadas con fechas familiares y aniversarios, pero también son muy buscados los números que remiten a algunos de los acontecimientos más destacados del año.

De cara a la próxima edición del sorteo del Gordo de Navidad, los aficionados a la numerología de hemeroteca tienen bastante para escoger. El 2025 está resultando un año muy prolífico en cuanto a fechas marcadas en rojo en el calendario, ya sea por hechos relevantes en la política, la sociedad, el deporte o la cultura, y aunque aún faltan dos meses para Nochevieja ya hay multitud de cifras 'amuleto' que están resultando muy buscadas.

Uno de los números más deseados de la Lotería de Navidad de este año es 21425, en recuerdo del Papa Francisco, que falleció el pasado 21 de abril. Otros prefieren el 08525, la fecha del segundo día del cónclave que escogió al Papa León XIV como su sucesor. El primer pontífice originario de Estados Unidos, aunque también tiene la nacionalidad peruana, celebró su primera misa el día después de su nombramiento, por lo que el 09525 es también un número atractivo para los católicos.

Apenas una semana después del fallecimiento del Papa Francisco se produjo otro de los eventos más importantes del año: el gran apagón que mantuvo a oscuras a España y parte de Portugal. Conseguir un décimo con el 28425 es, por lo tanto, una buena manera de rendir homenaje a una jornada que pocos olvidarán.

Para los aficionados a la música, el año 2025 será recordado por varias pérdidas dolorosas e históricas. Entre ellas se encuentra el adiós a Ozzy Osbourne, cantante original de Black Sabbath y artífice de una exitosa carrera en solitario, quien ascendió al panteón de las leyendas del rock un 22 de julio, apenas dos semanas después de ofrecer su última actuación. Es por ello que tanto el 22725 como el 05725 son buenas ideas para los seguidores del conocido como Príncipe de las Tinieblas puedan buscar sus números de Lotería de Navidad.

Otro rockero célebre que nos dejó recientemente fue Ace Frehley. El guitarrista fundador de KISS falleció el 16 de octubre, una fecha que tendría que convertirse en un 16105 para poder encajarla en cinco cifras. No tiene ese problema el día de la pérdida de Brian Wilson. El fundador de los míticos The Beach Boys murió el 11 de junio, por lo que se podría buscar un premio de la Lotería de Navidad apostando por el 11625.

Dentro de acontecimientos más positivos, los seguidores de Taylor Swift pueden buscar premios de Lotería de Navidad con décimos del 25825, en recuerdo del día del anuncio del compromiso de la cantante con su novio, Travis Kelce. Por su parte, el número 71125 hace referencia a 'LUX', el regreso discográfico de Rosalía, mientras que el 05725 marca el día del retorno de Oasis a los escenarios, con su primer concierto en 16 años, celebrado el pasado 5 de julio en la ciudad británica de Cardiff.

Entre las muertes sonadas de 2025 se encuentran las de la naturalista Jane Goodall, el 1 de octubre; el actor Robert Redford, el 16 de septiembre; el escritor Mario Vargas Llosa, el 13 de abril; y el diseñador y empresario Giorgio Armani, el 4 de septiembre. De este modo, el 11025, el 16925, el 13425 y el 40925 son también números con un significado importante dentro de la hemeroteca.

En el ámbito deportivo hay también muchas fechas a elegir para el sorteo. El pasado 7 de septiembre, por ejemplo, el tenista murciano Carlos Alcaraz ganó su sexto Grand Slam, convirtiéndose en el segundo más joven de la historia en conseguirlo. Hay dos maneras de convertir dicha fecha en décimos de Lotería de Navidad: el 70925 y el 07925.

En este año prolífico para el FC Barcelona, los culés pueden recordar el 12125, día en que el equipo se proclamó campeón de la Supercopa de España tras vencer al Real Madrid con un contundente 5-2. El Clásico volvió a repetirse el 26 de abril, con una nueva victoria blaugrana, en este caso en la final de la Copa del Rey, lo que deja el 26425 como otro número atractivo para los hinchas del Barça.

Los números 10525 o el 01525, por otro lado, pueden ser un buen homenaje al icónico Manolo 'el del Bombo', un personaje muy popular que falleció el día 1 de mayo a los 76 años de edad. Asimismo, Aitana Bonmatí ganó su tercer Balón de Oro consecutivo un 22 de septiembre, por lo que el 22925 podría ser un número de Lotería de Navidad atractivo para sus seguidores o aficionados al fútbol femenino en general.