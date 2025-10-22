La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

¿Cuánto dinero se lleva Hacienda del premio de la Lotería de Navidad 2025?

Dependiendo de la cantidad premiada la administración pública entra en juego o no

F. J.

Miércoles, 22 de octubre 2025, 09:27

Lo mejor de la Lotería de Navidad es el placer de poder celebrar un premio. Muchos ya han comprado uno o varios décimos de 2025 para buscar esa suerte el próximo 22 de diciembre. Desde el buscador de LA VERDAD puedes localizar si entre tu baraja de números hay alguno premiado.

Para incrementar la probabilidad y que el azar esté de tu lado, muchos participantes optan por realizar ritos supersticiosos porque confían en que así el premio estará en los décimos que jueguen. Las más comunes son pasar los boletos por la espalda de un jorobado o la tripa de una embarazada. Incluso, la figura del gato negro, siempre encasillada en el lugar de la mala fortuna, para la lotería tiene un sentido totalmente contrario y muchos optan por pasar el boleto por el lomo de este felino animal. Otros, incluso, quieren elegir ellos el número al que le confiarán su suerte, ya sea por pura superstición o bien porque les recuerda a alguna fecha especial como la de su aniversario o la fecha de nacimiento de algún hijo.

La realidad probada son las matemáticas. Esas no fallan y dicen exactamente la probabilidad que hay de celebrar algún premio de la Lotería de Navidad 2025. En el caso del Gordo, el segundo y el tercer premio, al solo haber uno, el cálculo es el mismo para los tres. Así que es de una entre 100.000, es decir, un 0,001%. Para los cuartos y los quintos en los que ya hay más, la estadística cambia. 0,002 y 0,008%, respectivamente.

Hacienda entra en juego

La mayoría de los premios llegan íntegros al bolsillo de un afortunado en la Lotería de Navidad, puesto que Hacienda solo se lleva un pellizco de los importes superiores a 40.000 euros. Esta barrera deja fuera a casi todos los premios, excepto los tres más grandes. Un décimo premiado con El Gordo son 400.000 euros y la administración pública se llevará un 20% de 360.000, porque los 40.000 euros restantes están libres de impuestos. Así que las matemáticas nos dicen que Hacienda se llevará de cada boleto premiado 72.000 euros y dejará limpios para los afortunados 328.000.

Esto también pasa con el segundo y el tercer premio, en los que la cantidad bruta son 125.000 y 50.000 euros. Después de pasar por Hacienda, los premiados tendrán en su cuenta 108.000 y 48.000 euros. Así que, las cuentas nos dicen que la administración pública lleva 17.000 euros de los décimos premiados con un segundo premio y 2.000 euros de los décimos a los que les ha caído el tercero. Los premios mayores restantes no tributan, puesto que no llegan a los 40.000 euros. Un cuarto premio es 20.000 euros y un quinto, 6.000.

