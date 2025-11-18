El día que Fortuna hizo gala de su nombre con el Gordo de la Lotería de Navidad Los vecinos del municipio recibieron la visita de la suerte en diciembre de 1964, cuando el primer premio recayó en el número 20426

La alcaldesa de Fortuna (3i), Catalina Herrero, junto a vecinos del municipio, con imágenes históricas del repartido Gordo de la Lotería de Navidad que regó de millones de pesetas la localidad.

No hay duda de que Fortuna es el único pueblo murciano cuya denominación tiene un vínculo directo con la suerte. Sin embargo, el curioso nombre de este municipio de la comarca Oriental de la Región no siempre es sinónimo de azar, ni mucho menos de lluvia de millones, cuando llega el histórico Sorteo Extraordinario de Navidad, la cita con la ilusión más esperada del año. En este sentido, recuerda que puedes localizar tu décimo en el buscador de la web de LA VERDAD.

Podrían conocerse como afortunados, pero el gentilicio de los 11.000 vecinos con los que cuenta la localidad, según el último padrón del Instituto Nacional de Estadística, es fortunero. Pese a su nombre, el codiciado premio Gordo de la Lotería que más adeptos despierta, solo ha llegado en una ocasión a Fortuna.

La suerte hizo escala en el pueblo que lleva su nombre un 22 de diciembre de 1964 de la mano del número 20426, regando de millones de las antiguas pesetas una fértil tierra donde la mayoría de familias eran humildes y se dedicaban a la agricultura. En total, el primer premio de la Lotería de Navidad repartió entre los vecinos de Fortuna 37,5 millones de pesetas en papeletas que los agraciados adquirieron por diez pesetas y que se convirtieron en diez millones, pasando de dos a ocho dígitos.

Aunque han pasado más de sesenta años desde aquella jornada que llenó de algarabía la celebración de la Pascua fortunera, cuentan los vecinos que entonces eran críos que la memorable cita con la suerte llegó a Fortuna tras una noche de tormenta en la que un rayo impactó contra el reloj de la iglesia de la Purísima Concepción de la localidad. Un incidente que algunos interpretaron como una señal de que algo inédito iba a suceder en este pueblo famoso por su balneario y su patrimonio arqueológico.

Las papeletas de Lotería de Navidad que cambiaron la vida de gran parte de los vecinos de Fortuna salieron de la administración que en aquella época regentaba María Consuelo Marco, ubicada en la calle de la Cruz. Allí se gestó la hazaña lotera del 22 de diciembre de 1964, una fecha que marcó un antes y un después en la historia de este pueblo de la Región que espera cada año volver a recibir a la fortuna en la que podría considerarse su casa murciana.