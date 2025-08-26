Los coches de lujo que te puedes comprar con El Gordo de la Lotería de Navidad Un nuevo vehículo suele ser la primera compra de los agraciados en el Sorteo Extraordinario

Javier Brocal Martes, 26 de agosto 2025, 10:17 Compartir

Si existe un día del año en el que la vida de una persona puede cambiar en una sola mañana, es el 22 de diciembre con el Sorteo de la Lotería de Navidad. El organismo de Loterías y Apuestas del Estado reparte un premio total de 2.380 millones de euros que se reparten en 24,4 millones de premios distintos y simplemente por comprar un boleto, puede cumplir los sueños que siempre has tenido.

Por orden de importancia, está El Gordo, que es el premio más grande y que reparte 4 millones de euros a la serie, lo que significa, 400.000 brutos al décimo. Este premio es el más querido por todos y el más puede modificar el camino de tu vida. A partir de este premio, la cantidad de dinero a repartir va reduciendo. El segundo premio es de 1.250.000 euros a la serie; el tercero, 500 mil euros a la serie; dos cuartos premios de 200 mil euros a la serie cada uno; ocho quintos premios de 60 mil cada uno; 1.794 pedreas de 100 euros al décimo; y, por último, las aproximaciones, que van desde los 20 mil hasta el reintegro, que son 20 euros.

El coche, uno de los primeros regalos

Estos grandes premios no le suele tocar a todo el mundo, ya que solo unos pocos son los agraciados, pero lo que siempre suelen hacer los premiados cuando les cae alguna de estas cantidades es comprar un coche nuevo y cambiar el que tienen. Hay gente que lo hace por necesidad y otras que simplemente lo hacen por cumplir uno de los sueños que tenían desde niños. Aquí, en LA VERDAD, puedes ver que coches te puedes comprar si te toca El Gordo de la Lotería de Navidad.

Empezando por una de las marcas más conocidas y deseadas por el público, Ferrari y su modelo 296 GTB 2025. Un vehículo automático de 829 CV y 2.992 centímetros cúbicos por el precio de 360.000 euros. Otra de las marcas más prestigiosas del planeta es Lamborghini. Su modelo Huracán STO 2025 de 639 CV, 5.204 centímetros cúbicos y con una velocidad máxima de 310 kilómetros por horo puede ser de la persona premiada por alrededor de 340 mil euros.

Por otro lado, si lo que buscas es un coche más grande para poder llevar a todos los miembros de tu familia, el Bentley Bentayga Mulliner W12 Speed es ideal. Un SUV de lujo con cinco plazas y cinco puertas, de 550 CV, casi 6.000 centímetros cúbicos y con carrocería de todoterreno por un precio que oscila entre 300 y 350 mil euros.

El coche suele ser una de las primeras compras realizadas por los ganadores de los premios. De hecho, hay participantes que eligen el número de su boleto en referencia a los datos que describen el vehículo que se quieren comprar en el caso que les toque el premio. Por ello, LA VERDAD ha puesto a disposición del lector un buscador de números de boletos de la Lotería de Navidad, que otorgo al usuario la administración que vende el número, el teléfono de contacto y el número de series correspondiente.