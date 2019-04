¿Eres uno de los afortunados del Sorteo de Navidad? Comprueba aquí tus décimos Con solo un clic sabrás si tu número es uno de los ganadores LA VERDAD Domingo, 24 diciembre 2017, 15:33

Apenas había comenzado la mañana cuando las puertas del Teatro Real de Madrid se habrían a un público que deseaba sentarse en su butaca y escuchar las voces agudas de los niños de San Ildefonso cantando su número con alguno de los premios que se reparten en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad.

Las parejas de niños más esperadas durante todo el año comenzaban a las 9 de la mañana a cantar los números de las bolas mientras se notaba en sus caras muecas de alegría e ilusión por repartir alguno de los premios que giraban dentro de los bombos. Y así a ocurrido, justo cuando ha salido el Gordo de la Lotería de Navidad, toda la sala se ha alborotado al escuchar el número acompañado del primer premio que todos estaban esperando. Para aquellos que no han tenido la oportunidad de vivir el sorteo en directo o verlo por televisión, ya puedes utilizar nuestra herramienta para comprobar los resultados de la Lotería de Navidad.

Si has sido uno de los afortunados, no dudes en salir a la calle a celebrarlo con tus familiares y amigos, recuerda que el mejor premio es compartirlo. Sin embargo, no has sido agraciado en este Sorteo de la Lotería de Navidad 2017, no te des por vencido y pierdas todas tus esperanzas. Aunque 2018 te parezca que está muy lejos, el 6 de enero se celebra el , una nueva oportunidad para descubrir que la suerte puede estar a la vuelta de la esquina.