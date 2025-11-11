Una administración murciana desvela la muerte del 'calvo de la Lotería de Navidad' El actor Clive Arrindell había fallecido en 2024 pero la noticia no había trascendido a medios nacionales

Martes, 11 de noviembre 2025

El conocido 'calvo de la Lotería de la Navidad', que fue protagonista de muchos de los anuncios del famosos sorteo, ha fallecido. Desde 1998 hasta 2005, la Navidad comenzaba cuando este actor británico, llamado Clive Arrindell, salía en las televisiones de España anunciando que se acercaba el 22 de diciembre. Desde LA VERDAD puedes localizar los números de la Lotería de Navidad para saber que administración se encuentra el décimo que puede cambiar tu vida.

En 2005 dejó de protagonizar los anuncios porque Loterías y Apuestas del Estado optó por un formato diferente. A partir de ese momento los españoles le perdieron la vista, hasta que el pasado lunes una administración de lotería de San Pedro del Pinatar desveló que el actor había fallecido, con una publicación en Instagram 'In memoriam'. Lo curioso fue que el fallecimiento ocurrió el pasado verano de 2024, una noticia que no trascendió a ningún medio de comunicación nacional.

Esta publicación ha conmocionado y sorprendido a muchos de los seguidores de esta administración, recordando muchos de sus momentos en televisión. Clive Arrindell protagonizó ocho anuncios de la Lotería de Navidad. Estos se caracterizaban por grabarse en blanco y negro, con la banda sonara de 'Café para estudiantes' de Maurice Jarre y finalizar con el actor soplando su mano y emitiendo un mensaje que sigue resonando en la memoria de los españoles: «Que la suerte te acompañe».

Sin embargo, esos anuncios dejaron de realizarse en la navidad de 2006 cuando se optó por otro formato. Más tarde, en 2013, protagonizó una campaña solidaria de Acción contra el Hambre, su lema era «los números que de verdad importan». También se dejó ver en la serie de Netflix 'The Crown', hasta su jubilación, que disfrutó en Londres.

Tras su jubilación, parece ser que su protagonismo mediático se esfumó llegando al momento de su muerte en 2024, en el que ningún medio internacional ni nacional se hizo eco del fallecimiento. Fue entonces cuando la administración de lotería de San Pedro del Pinatar investigó su paradero hasta averiguar el final de la vida del actor. En homenaje han preparado una misa para el 21 de diciembre, en el que la adminstración ha invitado a amigos y familiares en su honor.