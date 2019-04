El 71198 reparte el primer premio de la Lotería de Navidad Bola con el premio de cuatro millones de euros Los afortunados recibirán 400.000 euros por décimo premiado LA VERDAD Viernes, 22 diciembre 2017, 12:10

Por fin ha salido del bombo el número más esperado del tradicional Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, el 71198, una cifra que difícilmente podrán olvidar los habitantes de Murcia, Madrid, Málaga o Cádiz, , quienes todavía no consiguen creerse del todo que sean los afortunados de recibir la maravillosa cantidad de 400.000 euros por cada décimo premiado.

Como cada año, todos los vecinos, ganadores o no ganadores, han salido hasta la administración de lotería donde compraron su décimo y han celebrado entre gritos, risas, lágrimas y muchas más emociones, que son los nuevos ganadores del Gordo del Sorteo de Navidad de 2017. Asimismo, como ya es típico, los habitantes han abierto sus botellas de champán y empandose los unos a los otros han inundado las calles de felicidad.

Si no has tenido tiempo de ver el sorteo en directo y no sabes si eres uno de los ganadores, 'La Verdad' pone a disposición de todos sus lectores su servicio para comprobar los resultados de la Lotería de Navidad. Sin embargo, si no eres uno de los agraciados, aún puedes participar en el sorteo de que se celebra el próximo 6 de enero, después de la Noche de Reyes. Recuerda que la suerte puede estar a la vuelta de la esquina y nunca hay que dejar de intentarlo. ¡Mucha suerte y Feliz Navidad!