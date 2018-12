LOTERÍA DE NAVIDAD EN DIRECTO

Bombo de la la Lotería de Navidad

El número 4211 ha logrado el tercer premio del Sorteo Extraordinario de Navidad 2018. Los vecinos de Gavà (Barcelona) / Miranda de Ebro (Burgos) / San sebastián (Guipúzcoa) / Madrid (Madrid) han recibido la buena nueva a las xx:xx horas de la mañana. En ese momento, los niños de San Ildefonso han comenzado el tradicional paseíllo entonando sus voces. El último premio del pódium de la Lotería de Navidad otorga 500.000 euros a cada serie y 50.000 euros a cada décimo de lotería

Ya está aquí el ansiado primer premio del Sorteo de Navidad. Sobre el número 3347 recae la friolera de 400.000 euros por décimo y cuatro millones de euros por serie. El premio más ansiado de la Lotería de Navidad se ha repartido en Albacete, Casa Ibáñez, Tobarra (Albacete) / Alicante, Alicante, Benidorm, Elche, Orihuela, Villajoyosa (Alicante) / Vícar, Vícar (Almería) / Gijón, Oviedo (Asturias) / El Barraco (Ávila) / Badajoz (Badajoz) / Arsenal, Cala Ratjada (Baleares) / Barcelona, Sabadell, Santpedor (Barcelona) / Algeciras (Cádiz) / Fuente Carretero (Córdoba) / Cuenca, Cuenca (Cuenca) / Olot (Gerona) / Almuñécar, Granada, Salobreña, Trevélez (Granada) / Zarautz (Guipúzcoa) / Huesca, Huesca, La Carlota (Huesca) / Fene, La Coruña, Pino, Pontevedra, Santiago de Compostela, Teo (La Coruña) / Arucas, Becerril, Gáldar, Las Palmas, San Bartolomé, Sta. Lucía de Tirajana, Telde, Teror (Las Palmas) / La Seu D'Urgell (Lérida) / Leganés, Madrid, Torrejón de Ardoz (Madrid) / Almáchar, Arroyo de la Miel, Benajarafe, Málaga, Torrox (Málaga) / La Manga del Mar Menor, San Pedro del Pinatar (Murcia) / Ourense (Ourense) / Breu, Estrada, O Porriño (Pontevedra) / Cabrillas (Salamanca) / Lora del Río, Sevilla, Sevilla, Villamanrique de Condesa (Sevilla) / Soria (Soria) / Granadilla de Abona, Icod de los Vinos, Tegueste, Vilaflor (Sta. Cruz de Tenerife) / Llíria, Xátiva (Valencia) / Bilbao, Gernika (Vizcaya) / Puebla de Sanabria, Quiriuelas de Vidriales (Zamora) / Zaragoza (Zaragoza). En estos momentos, los vecinos de las localidades afortunadas aun no se creen que les ha tocado el Gordo de Navidad. Muchos se acercan a los lugares donde compraron el décimo de la suerte para celebrar la gran noticia con familiares y amigos.

Ya está aquí el último quinto premio. El número 2308 cierra esta categoría de premios este año. A las 11:54 horas de esta mañana se ha interrumpido la extracción de bolas para cantar la llegada de este premio, como sólo los jóvenes alumnos del Colegio de San Ildefonso saben hacer. Este quinto premio se había vendido en Alicante, Benidorm, Cocentaina, Orihuela, Torrevieja, Villajoyosa (Alicante) / Almería (Almería) / Oviedo (Asturias) / Alburquerque, Almendralejo (Badajoz) / Ibiza, Manacor (Baleares) / Barcelona, Barcelona, Esplugas de Llobregat, L'Hospitalet, Parets del Vallés, Pineda de mar, Rubí, Santa Coloma de Gramenet, Terrasa (Barcelona) / Burgos, Quintanar de la Sierra, Rosa de Duero, Soncillo (Burgos) / Plasencia (Cáceres) / Conil, Cádiz, Jerez, Jerez de la Frontera, Puerto Real, el Puerto de Santa María (Cádiz) / San Felices del Buelna, Santa Cruz de Bezana (Cantabria) / Chilches (Castellón) / Herencia, La Solana (Ciudad Real) / El Viso (Córdoba) / Besalú, Figueres, Gerona, Olot, Roses (Gerona) / Guadalajara (Guadalajara) / Azpeitia, Eibar (Guipúzcoa) / San sebastian (Guipuzcoa) / Ayerbe, Fraga (Huesca) / Pozo alcón (Jaen) / Abegondo, Coristanco, La Coruña, Oleiros, Santiago de Compostela, Sta. Comba (La Coruña) / Telde (Las palmas) / Barrera, Gran Tarajal, Las Palmas, Santa Lucía de Tirajana, Santa María de Guía (Las Palmas) / Ponferrada, Valdevimbre (León) / Lérida, Sort, Tremp (Lérida) / Guitiriz, La Barrela, Meira, Portomarín (Lugo) / Alcalá de henares, Colmenar Viejo, Coslada, Getafe, Leganés, Madrid, Sta. María de la Alameda, Zulema (Madrid) / La Cala, Málaga, Ronda, San Pedro Alcántara, Tolox (Málaga) / Era Alta, Murcia, Roldán, San Javier, San Pedro, Santa Cruz (Murcia) / Pamplona, Tudela (Navarra) / Aguilar de Campoo, Palencia (Palencia) / Gondomar, Meis, Vigo (Pontevedra) / Salamanca, Salamanca (Salamanca) / Arico, Arona, Granadilla de Abona, La Orotova (Santa Cruz de Tenerife) / La Granja de San Ildefonso, Segovia (Segovia) / La Puebla del Río, San Juan de Aznalfarache, Sevilla (Sevilla) / Los Llanos de Aridane (Sta. Cruz de Tenerife) / El Vendrell, Vila-seca (Tarragona) / Castelló de Rugat, Gandía, Manises, Sagunto, Sagunto, Torren, Xátiva (Valencia) / Medina del Campo, Olmedo, Valladolid (Valladolid) / Basuri, Bilbao, Bilbao (Vizcaya). Los compradores de este número tan suertudo se embolsarán 6.000 euros por cada décimo y 60.000 euros por cada serie.

El número 67774 recibe un cuarto premio. El último de los cuartos premios del Sorteo de Navidad ha sido cantado por los colegiales de San Ildefonso a las 11:44 horas de la mañana. Cada serie con este número está premiada con 200.000 euros y cada décimo de lotería con 20.000 euros. Las administraciones de lotería y otros establecimientos que habían vendido este número tan mágico reciben, en estos momentos, a todos los vecinos que han sido tocados por este cuarto premio. La Romana, Moraira, Santa Pola (Alicante) / Balanegra, Campohermoso, El Ejido (Almería) / Cangas de Narcea, Gijón (Asturias) / Colonia de San Jordi, Palma de Mallorca, Santa Eulalia del Río (Baleares) / Barcelona, L'Hospitalet, Les Franques del Vallés, Ripollet, Terrasa (Barcelona) / Arroyo de la Luz (Cáceres) / Viernoles (Cantabria) / Burriana (Castellón) / Ceuta (Ceuta) / Ciudad Real (Ciudad Real) / Castelló D'Empúries, Sarriá de Ter (Gerona) / Granada (Granada) / Molina de Aragón (Guadalajara) / Mondragón (Guipúzcoa) / Robres (Huesca) / As Pontes de García Rodríguez, La Coruña (La Coruña) / Pájara, San Bartolomé, Telde (Las Palmas) / León, Ponferrada (León) / Balaguer, Lérida (Lérida) / Guiritz (Lugo) / Madrid (Madrid) / Málaga (Málaga) / San Pedro del Pinatar (Murcia) / Ourense (Ourense) / Granadilla de Abona (Santa Cruz de Tenerife) / Aguadulce (Sevilla) / Valencia (Valencia) / Leioa (Vizcaya) son las localidades más afortunadas.

Ha recaído un nuevo quinto premio sobre el número 18596. Cada décimo de lotería con esta combinación recibirá 6.000 euros y cada serie 60.000 euros. La combinación ganadora se había vendido en Alicante (Alicante) / Avilés (Asturias) / Sant boi de llobregat (Barcelona) / Manzanares (Ciudad Real) / Sort (Lérida) / Madrid, Pozuelo de Alarcón (Madrid) / Málaga (Málaga) / Dueñas (Palencia) / Vigo, Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) / Valverde (Santa Cruz de Tenerife) / Talavera de la Reina (Toledo) / Zaragoza (Zaragoza). El Sorteo Extraordinario de Navidad 2018 deja a los vecinos de estas localidades celebrando la gran noticia, desde las 11:40 horas de la mañana, en las puertas de las administraciones de lotería y los establecimientos donde habían adquirido este número afortunado. Falta muy poco para que se cierre la categoría de los quintos premios de la Lotería de Navidad, tan sólo falta por conocer un número.

Ya conocemos al ganador del cuarto premio de la Lotería de Navidad 2018. El afortunado es el número 42206, agraciado con 200.000 euros a cada serie y 20.000 euros a cada décimo de lotería. El número se había vendido en Álava. Aún queda otro premio más por salir, con la misma dotación económica.

Los niños de San Ildefonso han vuelto a cantar en voz bien alta un quinto premio de este Sorteo Extraordinario de Navidad 2018. El número afortunado ha sido el 20202, que se ha conocido a las 11:15 horas de esta mañana. Continúa, así, la lluvia de premios de esta categoría que, a pesar de no ser tan atractiva con otras superiores, se reparte en ocho números distintos. Este número de la suerte se había vendido en Alicante. Los habitantes de estas localidades han ganado 6.000 euros por cada décimo y 60.000 euros por cada serie para hacer que estas navidades sean inolvidables.

El número 63025 vendido en El Campello (Alicante) ha sido agraciado con un quinto premio de la Lotería de Navidad 2018. Esta buena noticia se ha conocido a las xx:xx horas de la mañana, cuando los niños del Colegio San Ildefonso han detenido la extracción de bolas para amenizar con su cántico la salida de este quinto premio. Los poseedores de un décimo de lotería con esta combinación recibirán 6.000 euros y los que posean una serie completa se embolsarán 60.000 euros. Se suma así un nuevo quinto premio aunque aun quedan tres más por adjudicar. Esta es la categoría que premia más números distintos con la misma dotación económica.

Quienes presencian in situ el Sorteo Extraordinario de Navidad 2018, son conscientes de la tensión que allí se vive. El Teatro Real de Madrid es hoy el centro de atención de todas las miradas. En vilo permanecen todos los que han confiado en uno o varios décimos de Lotería de Navidad para hacer realidad sus sueños. El pequeño bombo de premios aún no se ha vaciado y, en cualquier momento, podría disparar un nuevo gran premio. Por eso, la expectación y los nervios se apoderan del lugar de celebración del sorteo. Todos esperan que se rompa el monótono sonido de "miiiiil eeeeurooooos" para aplaudir otro afortunado premio.

El segundo premio ha caído en el número 21015. 125.000 euros para cada décimo de Lotería de Navidad y 1.250.000 euros para cada serie. La fortuna del número del premio que se lleva la medalla de plata de este Sorteo Extraordinario de Navidad 2018 va a parar a las localidades de Albacete, Almansa (Albacete) / Castellbisbal (Barcelona) / Pedreguer (Valencia). Allí los ganadores no caben en sí de gozo.

Un nuevo quinto premio cae en el número 29031, vendido en Albacete (Albacete) / Alcoy, Elche (Alicante) / Almería, Mojácar, San Juan de Terreros, Tíjola (Almería) / Cangas de Narcea (Asturias) / Cala Millor, Palma de Mallorca, Sant Antoni de Portmany (Baleares) / Cerdanyola del Vallés, Gelida, La Llagosta, Mataró, Sabadell, Viladecans (Barcelona) / Chipiona, Cádiz, Cádiz, Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) / Santander, Torrelavega (Cantabria) / Castellón de la Plana (Castellón) / Alcázar de San Juan, Herencia, Tomelloso (Ciudad Real) / Beur (Gerona) / Albolote, Almuñécar, Cenes de la Vega (Granada) / San Sebastián (Guipuzcoa) / Corrales, Huelva, La Antilla, Punta Umbría (Huelva) / Jaca (Huesca) / Jaén (Jaén) / Cedeira, Cee, Ferrol, Noia (La Coruña) / Logroño (La Rioja) / Las Palmas, Puerto del Rosario, Pájara, Telde (Las Palmas de Gran Canaria) / San Andrés del Rabanedo (León) / Meira (Lugo) / Alcobendas, Coslada, Madrid, Móstoles, Torrejón de Ardoz (Madrid) / Málaga, Periana, Rincón de la Victoria (Málaga) / San Javier (Murcia) / Tudela (Navarra) / Barbadás (Ourense) / O Porriño, Vilanova de Arousa (Pontevedra) / Granadilla de Abona, Poris de Abona, San Juan de la Rambla (Santa Cruz de Tenerife) / San Rafael, Segovia (Segovia) / Alcalá de Guadaira (Sevilla) / Reus, Riudecols, Tarragona (Tarragona) / Ocaña, Toledo, Yuncos (Toledo) / Alaquàs, Alcàsser, Mislata, Quartell, Valencia, Xirivella (Valencia) / Sestao (Vizcaya). Allí nadie puede evitar la emoción que sienten ante este empujón económico que les ha brindado la Lotería de Navidad 2018. Es momento de congratularse y brindar por este afortunado final de año. Cada serie recibirá, gracias a este quinto premio, 60.000 euros y, cada décimo, 6.000 euros. Con este número, llega el ecuador de la categoría de quintos premios. Todavía permanecen cuatro de ellos girando dentro del bombo dorado.

El número 68402 ha recibido un quinto premio. Gracias a este número, sus poseedores se embolsarán 6.000 euros por cada décimo y 60.000 euros por cada serie. El Sorteo Extraordinario de Navidad 2018 continuará otorgan quintos premios, aun quedan cinco más. De momento, los habitantes deVillaviciosa de odón (Madrid) ya se congratulan porque la suerte ha llamado a sus puertas a las 09:59 horas de esta mañana, instante en el que los niños del Colegio San Ildefonso han dado, con su característica canto, la buena noticia a todos sus acertantes.

El sonido del choque de unas bolas contra otras mientras giran los bombos dorados pone música de fondo a este Sorteo Extraordinario de Navidad 2018. Un Teatro Real abarrotado y una tensión que se podría cortar con un cuchillo son los protagonistas de hoy entre el canto de un premio y otro. En estos momentos, continúan extrayéndose números agraciados con la pedrea a la espera del anuncio de alguno de los grandes premios que aun no han salido. Los niños de San Ildefonso, tan nerviosos o más que muchos de los que hoy confían en el azar de la Lotería de Navidad, son los anfitriones más honorables de este 22 de diciembre.

Acaba de salir un nuevo quinto premio de la Lotería de Navidad, el segundo de esta categoría. Esta vez recae en el número 7568, vendido en Abegondo, Val Do Dubra (A Coruña) / Elche de la Sierra (Albacete) / Barcelona (Barcelona) / Burgos (Burgos) / Cádiz (Cádiz) / Ciudad Real (Ciudad Real) / Figueres (Girona) / Madrid, Talamanca del Jarama (Madrid) / Fuengirola (Málaga) / Jumilla (Murcia) / Santa Cruz de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife) / Toro (Zamora). La administraciones y establecimentos que han sido puntos de venta desconchan en estos momentos una botella de champán tras otra. No es para menos. Los agraciados recibiran 60.000 euros por cada serie con este número que tengan en su poder y 6.000 euros por cada décimo de lotería. Así continúa el río de quintos premios del Sorteo Extraordinario de Navidad 2018.

Queda inaugurada la categoría de quintos premios del Sorteo Extraordinario de Navidad 2018. El primero de ellos es el número 47862, que ha salido a las xx:xx horas de la mañana. Aplausos y vítores han recibido a este quinto premio al que sucederán siete más. Cada serie con este suertudo número recibe 60.000 euros y cada décimo de lotería, 6.000 euros. Este quinto premio se había vendido en Sort (Lleida) / Madrid (Madrid) / Foios (Valencia) / Bilbao (Vizcaya). Allí los agraciados se congratulan en las puertas de las administraciones y establecimientos donde lo compraron.

