La BBC remueve la basura marina Simon Reeve muestra a la cámara los plásticos de invernadero en una rambla de la Marina de Cope. A la izquierda, Daniel Rolleri. / AMBIENTE EUROPEO El popular periodista británico Simon Reeve denuncia en su programa 'Mediterranean' la contaminación por plásticos agrícolas en la Marina de Cope MIGUEL ÁNGEL RUIZ Miércoles, 31 octubre 2018, 11:35

Los telespectadores británicos conocieron el domingo en 'prime time' los plásticos agrícolas que contaminan amplias zonas de la Marina de Cope, en el litoral de Águilas y Lorca. «¡Esto me pone enfermo!» -«¡This makes me feel sick!»- fue la frase con la que el periodista británico Simon Reeve reaccionó ante la visión de varias capas de material sintético que sobresalían, enterradas una encima de otra, en el talud de una rambla cerca de Cala Blanca, en un sector del espacio protegido donde los cultivos llegan casi hasta la orilla del mar. Fue quizá el momento más llamativo en el cuarto capítulo de su programa 'Mediterranean', que emite el segundo canal de la BBC desde el 7 de octubre, el último día de la semana, de 20.00 a 21.00 horas. Antes ha conducido con éxito los espacios 'Tropic of Cancer', 'Equator' y 'Tropic of Capricorn', también en la cadena pública británica, en los que combina viajes, aventura e historia.

Simon Reeve (Londres, 1972), un comunicador muy popular en Reino Unido, recorre ahora el Mediterráneo para divulgar toda su belleza e historia. Y sus miserias: el drama de la inmigración, su patrimonio cultural descuidado, las tradiciones que se pierden, la sobrepesca y las agresiones medioambientales también protagonizan la nueva serie de este trotamundos y escritor de libros sobre terrorismo internacional, premiado por la Royal Geographical Society británica.

Muy implicado en la lucha contra las basuras marinas, no quiso pasar por alto los cultivos intensivos en la costa de Almería y la Región de Murcia, durante el rodaje de 'Mediterranean' en España a principios del pasado mes de julio, para documentar cómo se gestionan las mallas de invernadero desechadas y otros materiales utilizados en la producción agrícola.

Capas y capas de residuos

«Cuando los invernaderos cambian el plástico, ¿no se reciclan por ley?», pregunta incrédulo ante la cámara a Daniel Rolleri, director de Ambiente Europeo, organización conservacionista especializada en basuras marinas que lleva años ocupándose de este problema en la Marina de Cope y otras zonas del litoral de la Región. «Casi todo se abandona sobre el terreno. El plástico está totalmente integrado en el terreno, en diferentes capas», le responde su guía en el deteriorado Parque Regional de Cabo Cope y Puntas de Calnegre.

«Es más barato que retirarlo», deduce Simon Reeve. «Así es, retirarlo lleva tiempo y trabajo», le confirma Rolleri, con quien contactó la productora de 'Mediterranean' por su experiencia internacional en la lucha contra este tipo de residuos -antes de implantar en España Ambiente Europeo trabajó con Ocean Conservancy en Washington (EE UU)-.

'MEDITERRANEAN' Cadena BBC Two. Día y hora de emisión Domingos a las 20.00 horas. Presentador Simon Reeve. + info www.bbc.co.uk/programmes/b0bnb6tt

Simon Reeve parece no entender lo que está viendo en mitad de una rambla polvorienta, en el abrasador verano murciano: «Así que todo este plástico acaba en el mar...». «Así es, como una autopista, sin parar hacia el mar», le insiste Daniel Rolleri. «¡Es completamente obsceno!», le replica el conductor del programa.

Entonces aparecen sobreimpresionados en pantalla mensajes ya sabidos pero que golpean duro en la conciencia del televidente. Y puede que en el consumidor: «Muchos de estos plásticos proceden de invernaderos como estos, que nos abastecen de nuestras frutas y verduras favoritas. Terminan convertidos en trozos más pequeños que pueden ser comidos por la fauna marina. El Mediterráneo tiene un problema de microplásticos...».

Un estudio de la Universidad de Deusto identifica la Marina de Cope como el tramo de litoral más contaminado por basuras marinas en España. Una lacra global que amenaza la salud de los océanos y ante la que ha reaccionado el Ministerio para la Transición Ecológica anunciando un plan de choque para el año próximo. La audiencia del Reino Unido ya sabe que España no puede perder ni un minuto.