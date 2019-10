La ministra Ribera señala a la agricultura «insostenible» por la crisis del Mar Menor

Un paso más allá de la 'sopa verde'

El Mar Menor ha pasado de pantalla en su peligrosa deriva hacia el 'game over': de la 'sopa verde' a la anoxia -falta de oxígeno en la columna de agua-, con la consiguiente muerte de peces y crustáceos por asfixia, según los manuales científicos que explican el proceso de la eutrofización. La siguiente fase es la muerte del ecosistema, «por lo que la 'sopa verde' es un mal menor comparado con la situación actual», advierte Ángel Pérez Ruzafa. «Esto puede ir a peor, me preocupa el efecto de las aguas dulces a medio y largo plazo; si no se rompe la estratificación podría hacerse permanente y no quiero ni pensarlo», señala a 'La Verdad' el catedrático de Ecología de la UMU. Por este motivo, considera urgente bajar el nivel freático bombeando agua desde la rambla del Albujón «sin esperar al proyecto de 'vertido cero', utilizando las infraestructuras actuales».