«¡No justifiquéis con la DANA lo que ha ocurrido aquí! Es mucho más y lo sabéis» A la derecha, Pedro García, director del ANSE, se encara con el presidente López Miras. / v. vicéns / agm Vecinos, turistas y ecologistas exigen a los políticos medidas «a largo plazo» que protejan «de una vez por todas» la laguna MARTA SEMITIEL Lunes, 14 octubre 2019, 07:57

La imagen desoladora de un mar agonizante mantenía en vilo ayer a decenas de vecinos y turistas que se acercaron a San Pedro del Pinatar para ser testigos del «desastre». Frustración y pena a partes iguales crecían ante los espectadores de las playas de La Mota y Villananitos, que observaron durante horas metros y metros de peces mar adentro, muertos, flotando sobre las aguas, y cómo los agentes medioambientales los continuaban retirando red en mano. El sábado se recogieron unos 1.500 kilos de peces y crustáceos muertos. Ayer, casi otros 1.000.

Pero la crisis medioambiental del Mar Menor no solo atrajo a los curiosos. Por la arena desfilaron políticos regionales de casi todas las formaciones, a quienes los anónimos afectados dirigían palabras de indignación, descontento, incluso de ánimo. «¡Consejero!, ¿cómo va el tema?», preguntó Javier Vicente, vecino de la zona, a Antonio Luengo cuando este se acercó a su coche. «Tenemos que tener paciencia», contestó el consejero con las prisas. «¡Vamos a ver si le damos una solución, que el Mar Menor es lo mejor que tiene España!», le espetó el otro desde el paseo marítimo, al otro lado de la cinta que acordonaba la zona.

Mucho menos diplomático fue Pedro García, director de la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE), quien con una gran breca muerta entre las manos y un cabreo monumental se acercó al corro de políticos y científicos: «¡No justifiquéis con la DANA lo que ha ocurrido aquí! Esto es mucho más grave y vosotros, mejor que nadie, lo sabéis. Llevamos años advirtiéndolo y proponiendo soluciones. ¡Así que no vengáis ahora a decir que esto es consecuencia de las lluvias!».

Los científicos aconsejan que se paralicen «todas las entradas de agua dulce» al Mar Menor

García ocasionó el episodio de protesta más incómodo de ayer para la comitiva del Gobierno regional y del ejecutivo local que había a pie de playa. Un no convocado López Miras, que quiso conocer de primera mano, montado en una zódiac, el estado de la laguna; un Antonio Luengo que pedía «colaboración y soluciones a corto plazo» al director de ANSE y no reproches; una Visitación Martínez, al alcaldesa pinatarense, cuyo rostro no abandonaba una expresión de grave incertidumbre. Todos siempre acompañados por los científicos que estudian cómo recuperar la zona afectada de la mejor forma posible, Javier Gilabert y Ángel Pérez Ruzafa.

Se han retirado unos 2.500 kilos de peces muertos y continúan los trabajos de limpieza

Este último volvió a explicar que, entre las medidas imprescindibles a acometer, estaría «bajar el nivel» de la laguna. Algo que, explicó, no solo se conseguiría paralizando la rambla del Albujón, «sino todas las entradas de agua dulce» que siguen actuando como «una capa de aceite» sobre el agua salada de la laguna y la presiona, ocasionando que se quede sin oxígeno. Pérez Ruzafa confía en la capacidad de «regeneración» de la laguna, aunque no pudo dar una estimación temporal para ello.

Continúan los trabajos

Ya más calmado, Pedro García insistió en la misma dirección: vertidos cero al Mar Menor, añadiendo que «hay medidas que tenían que haberse puesto en marcha hace muchos años», actuaciones, dijo, para proteger la laguna «de una vez por todas» y pensando «a largo plazo».

Muchos de los que acudían a la zona mostraban la misma frustración. Francisco Fernández, veraneante de San Pedro, observaba atónito el desastre y se preguntaba «qué imagen vamos a dar ahora para el turismo... Una lástima. Si ya la gente no venía, imagínate cómo va a afectar esto a la economía del municipio». A su lado, Mª Carmen Tudela soltaba un «qué pena, ver esto así es horroroso», y se atrevía a poner en tela de juicio las causas de la catástrofe: «está muy localizado, da la sensación de que ha habido un fallo humano, algo más que la DANA».

La zona afectada era ayer de unos tres kilómetros mar adentro por unos cinco a lo largo de la costa. Aguas que se esmeraban en mover, buscando oxigenarlas, una moto acuática y una embarcación conocida como 'Limpiamar'. A ellos se suman hoy otras dos embarcaciones. A última hora de ayer, los valores de medición de oxígeno habían ascendido a cinco puntos, desde el agónico 0,3 que se vio en la jornada anterior.