De la huerta al monte Alex Fulgencio Perona Paños, nuevo director general de Medio Natural, se siente «capacitado» pese a su trayectoria profesional ajena a la gestión ambiental. Actual pedáneo de Torreagüera, ha sido empleado de la ORA y asesor en el Ayuntamiento de Murcia y en dos consejerías MIGUEL ÁNGEL RUIZ Lunes, 16 septiembre 2019, 09:22

El despertador suena cada mañana bien temprano en casa de Fulgencio Perona Paños (53 años), alcalde de la pedanía murciana de Torreagüera desde hace dieciséis años y nuevo director general de Medio Natural. También presidente del PP en esta población huertana al pie del monte Miravete, tiene por costumbre iniciar cada jornada caminando por la Vía Verde de la Costera Sur hasta Beniaján. Ida y vuelta. Casado y con dos hijos de 23 y 18 años, este diplomado en Asesoría Fiscal y auxiliar de Enfermería ha trabajado anteriormente en el servicio de la ORA y como asesor en el gabinete del excalde de Murcia Miguel Ángel Cámara -durante siete años- y, en la pasada legislatura, en las consejerías de Presidencia y Educación.

Por esta trayectoria profesional tan ajena por completo a la gestión ambiental, de entre los tardíos nombramientos en los segundos escalones de la Administración regional tras el alumbramiento del gobierno de coalición Partido Popular-Ciudadanos, el suyo ha sido uno de los más llamativos.

«Me siento capacitado, yo soy un hombre de retos y tengo ganas e ilusión», replica a 'La Verdad' quien afronta la responsabilidad de culminar la planificación ambiental de la Red Natura 2000 -un proceso que terminará en 2022 según las previsiones más optimistas, con diez años de retraso- y de dotar de normativa a los siete parques regionales, todos sin Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) casi tres décadas después de haber sido designados. Perona asume unas competencias que tradicionalmente han sido un avispero, de nuevo ligadas a la Consejería de Agua y Agricultura, y al frente de un equipo de funcionarios desanimado por el continuo traslado de un departamento a otro de la Comunidad Autónoma y por la precariedad de medios materiales y humanos.

«Me llamó el presidente, me dijo que conocía mi trabajo y que necesitaba gente así»

«Hay técnicos espectaculares, son magníficos y están dispuestos a trabajar las 24 horas del día para sacar adelante los objetivos que tenemos. Y yo con ellos», asegura.

Entre los asuntos marcados en rojo en su agenda al frente de la Dirección General de Medio Natural, pacificar conflictos como el que dificulta la gestión en el Parque Regional Cabo Cope-Calnegre, «donde hay agricultores que llevan cultivando toda la vida casi hasta la orilla de la playa. Pero al final seguro que lo conseguiremos», apuesta, «se trata de hablar con todo el mundo».

Carreras populares y pádel

Militante de fidelidad máxima a su partido -no hay más que echar un vistazo a sus redes sociales-, se plantea dejar este mes la presidencia de la Junta Municipal de Torreagüera, «más por falta de tiempo que por incompatibilidad entre cargos». Aunque nacido en Murcia, vive en esta pedanía «de toda la vida» y le va a costar despegarse de la gestión de esta pequeña población de 8.000 habitantes donde se le puede ver participando en carreras populares y jugando al pádel con un grupo de amigos. También subiendo al monte Miravete, una pequeña elevación emblemática de la zona sur del municipio de Murcia cuya anexión al Parque Regional El Valle-Carrascoy impulsó como pedáneo.

«Me llamó el presidente, Fernando López Miras», explica, «me dijo que conocía mi trabajo en Torreagüera, que sabía el esfuerzo que estaba desarrollando y que quería contar conmigo porque necesitaba gente así», relata quien considera que su mejor experiencia profesional ha sido la atención a ancianos como enfermero en centros geriátricos. Tampoco olvida su participación en el dispositivo de emergencia durante la riada que inundó Los Alcázares en diciembre de 2016.

Puesto que las organizaciones ecologistas pondrán pronto la lupa sobre su trabajo como nuevo máximo responsable de la conservación de los espacios naturales de la Región, Fulgencio Perona advierte: «Nunca me he llevado mal con nadie, otra cosa es que ellos se quieran llevar mal conmigo». Y aclara: «Nunca le he pedido el carné a nadie para entrar a mi despacho. Así ha sido en Torreagüera y así será en la Dirección General de Medio Natural».