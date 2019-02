Comer y conservar Virgilio Fresneda Martínez, cocinero y propietario de Antípodas Tavern, en La Azohía (Cartagena). / Antonio Gil / AGM Once establecimientos se integran en una red de restaurantes sostenibles que priman en sus cartas el pescado capturado de forma artesanal MIGUEL ÁNGEL RUIZ Lunes, 4 febrero 2019, 07:43

Nos sentamos a la mesa de un restaurante, repasamos la carta y nos decidimos por un plato sin ser del todo conscientes de que esa elección tiene consecuencias para la naturaleza: porque no es lo mismo comer atún rojo -delicioso pero sobreexplotado- que dentón, bacoreta o cualquier otro pescado capturado por la flota artesanal. El problema es que estas especies de cercanía apenas se sirven en los establecimientos públicos, lo que contribuye a redoblar la presión sobre las más comerciales, como el omnipresente atún, la merluza y el bacalao, entre otros. Una pescadilla que se muerde la cola -valga el símil- y que termina por empobrecer la biodiversidad marina y poner en peligro los recursos pesqueros.

Un problema de difícil solución sin la colaboración de los cocineros. Así lo ha entendido la asociación Columbares, que acaba de poner en marcha en la Región de Murcia una red de restaurantes sostenibles que se comprometen a ofrecer en sus cartas también los pescados que normalmente consumimos en casa pero que nunca pedimos fuera. Porque no los encontramos en bares y restaurantes pese a que tienen la categoría suficiente para protagonizar recetas deliciosas.

LA RED Proyecto Sabor de Mar. Promueve Asociación Columbares, con la colaboración de la Universidad de Murcia y Asociación Murciana de Restauración Cooperativa (Amureco), y financiado por el Grupo de Acción Local de Pesca y Acuicultura de la Región de Murcia (Galpemur). Los once restaurantes Antípodas Tavern (La Azohía, Cartagena), Casa Beltrí (Cartagena), D'Almansa (Cartagena), El Rubio 360 (Lo Pagán, San Pedro del Pinatar), Los Habaneros (Cartagena), La Bocana de Palos (Cabo de Palos, Cartagena), La Catedral (Cartagena), La Cerdanya (Cartagena), La Nueva Bodeguita (Puerto de Mazarrón), Miramar (Cabo de Palos, Cartagena) y Venezuela (Lo Pagán, San Pedro del Pinatar).

Sabor de Mar es el nombre de una iniciativa a la que se han sumado ya once establecimientos de Cartagena, Lo Pagán, Puerto de Mazarrón, Cabo de Palos e Isla Plana. Todos se comprometen a apostar por productos locales como la llampúa, el congrio y la brótola -¡incluso la morena!, con la que se atreve el cocinero de Los Habaneros-, habituales en el recetario tradicional de los hogares de la Región, sobre todo en los municipios costeros, y que además se capturan con artes de pesca de bajo impacto ambiental.

Columbares impulsa el proyecto Sabor de Mar para apoyar a la flota tradicional y conservar los recursos pesqueros

«El objetivo es la conservación de los recursos pesqueros para las generaciones futuras y el mantenimiento de la pesca artesanal tradicional en nuestro litoral», explica a 'La Verdad' esta asociación que trabaja en los campos del medio ambiente, la educación, la cultura y la inclusión social. Columbares promueve el «consumo responsable» a través de una oferta gastronómica que garantice «pescados y mariscos que respeten la normativa vigente y la transparencia de todo el proceso de comercialización, dando preferencia a productos pesqueros locales y de temporada».

Un segundo objetivo es apoyar a los pescadores locales, depositarios de una cultura tradicional que tiende a desaparecer bajo las tendencias globales de consumo. Esas inercias que hacen indistinguibles las cartas de los restaurantes, independientemente de dónde estén ubicados.

Estornino a la murciana

«Desde el principio me pareció una idea estupenda, pero lamento que haya tenido que partir de una organización ecologista», reflexiona Virgilio Fresneda Martínez, madrileño de 46 años, cocinero y propietario de Antípodas Tavern, una más que recomendable parada gastronómica asomada al mar en La Azohía. «Porque esto es cuestión de ética», añade: «Yo siempre he mirado por la conservación y estoy dispuesto a asumir el sobrecoste. Aunque no siempre es más caro, solo que tienes que dedicarle más tiempo a buscarlo y elegirlo».

Si tuviera que escoger un pescado de cercanía para quedar bien, Virgilio Fresneda no lo duda: «El estornino, que es una virguería y no cuesta más de tres euros o tres euros y medio el kilo. No se conoce mucho y tiene una temporada muy corta. Lo prepararía a la murciana: con tomate y un poco de cebolla y perejil. Si el producto es bueno no hay que hacerle muchas cosas; el 60% del pescado que servimos lo hacemos al horno», asegura.

El papel del cliente es otro cantar: «Hay que formar a los consumidores, explicarles lo que les estás sirviendo... pero no nos da miedo. Hay que hacer las cosas bien».