Dos festivales que siguen enamorando al público

Agosto de 2019. Una de esas noches ardientes, sin luna. Estamos en el Festival Internacional de Teatro, Música y Danza de San Javier, que celebra este año su 50 aniversario. Qué felicidad: Nuria Espert, precisamente premiada este año por su gloriosa trayectoria, borda una interpretación memorable dando vida a poemas y personajes de Federico García Lorca en 'Romancero Gitano'. La ovación final fue jubilosa. Los bravos, los aplausos cálidos y agradecidos... La Espert, bañada en sudor y con las entrañas abiertas en canal, asistía en el escenario, sin poder ocultar un profundo y lógico orgullo, a la íntima tormenta de entusiasmo desatada. Recorría su cuerpo un escalofrío de pura satisfacción y, a la vez, de agotamiento: había entregado, literalmente, su alma. 'Cancionero Gitano' es un espectáculo tan sencillo como asombroso, una de esas joyas escénicas de pequeño formato que permanecen para siempre en el recuerdo de los espectadores. Fue un acierto premiarla en el 50 aniversario de un Festival que, cuidado con esmero por el Ayuntamiento de San Javier, y dirigido en sus últimas ediciones por David Martínez, ha recibido a lo largo de su historia a grandes estrellas de los escenarios como, entre otros, Plácido Domingo, Rudolf Nuréyev, Maya Plisétskaya, Julio Bocca, Marcel Marceau, Hanna Schygulla, Celia Cruz, Tito Puente, Carlos Acosta, Jordi Savall, Cristina Hoyos, Jane Birkin... Figuras que, junto a las mejores compañías del teatro español, a la cabeza La Cuadra de Sevilla y Joglars, siempre muy bien acogidas por el público, han convertido en histórica una cita cultural que en cinco décadas no ha dejado de apostar por la cultura, que se teje con palabras sabias.

San Javier ha recibido a lo largo de su historia a grandes estrellas como Plácido Domingo, Rudolf Nuréyev, Maya Plisétskaya, Marcel Marceau, Carlos Acosta...

En 1978, por ejemplo, año en el que España se dotó de una Constitución que sigue vigente a día de hoy, el por entonces llamado Certamen de Teatro Mar Menor programó, en su IX edición y en las gradas instaladas por entonces en el Parque Almansa, al grupo sevillano Esperpento, que con su puesta en escena de 'Amor de Don Perlimplín con Eloísa en su jardín', también de García Lorca, reivindicaba no solo la figura literaria del fusilado autor granadino, sino también su potencia universal como desgarrador símbolo de la violencia y los crímenes surgidos de ese corazón de las tinieblas con el que convive nuestro país en los peores momentos de su Historia. También ese año actuó en el mismo escenario el murciano Teatro del Matadero, una de las muchas compañías de la Región que han tenido cabida en las programaciones tanto de San Javier como del Festival Internacional de Teatro de Molina, que también celebra en este 2019 su 50 aniversario, dirigido por Juan Francisco García Saorín y cargado de buenos recuerdos, que incluyen los protagonizados por La Fura dels Baus en sus mejores años: entre 1984 a 1988 impresionaron a los espectadores montajes como 'Accions', 'Suz/o/Suz' o 'Tier Mon'-. También la apuesta del Ayuntamiento molinense ha hecho posible su medio siglo de vida.

«Para La Cuadra, actuar en San Javier es algo muy especial», reconoció el maestro sevillano Salvador Távora cuando, en 2008, presentó 'Flamenco para Traviata' en San Javier. «Para nosotros, tanto el Festival de San Javier como el de Molina son una referencia, y cuando nos llaman vamos encantados. Son dos lugares donde el público ha entendido siempre muy bien nuestros espectáculos», contaba Távora, cuyo último trabajo, antes de fallecer en febrero de este año, la reposición de su legendario montaje 'Quejío', pudo ser ovacionado el año pasado en ambos festivales. Fue una de las últimas alegrías de las que disfrutó el también director de 'Crónica de una muerte anunciada', un montaje, a partir de la novela homónima de Gabriel García Márquez, que en 1990, tras su estreno mundial en el Public Theatre de Nueva York, se representó por vez primera en España en el festival molinense.

Otra compañía de rechupete, con respetuoso sabor a Shakespeare, Calderón y Beckett, y que siempre ha sido mimada en Molina, la inconfundible La Zaranda, también forma parte de la mejor historia de un certamen en el que los espectáculos de calle tienen un protagonismo central y en el que se han llevado a cabo estrenos tan deliciosos como 'La Nit', de Comediants, en 1989, y representaciones de la citada Zaranda como 'Perdonen la tristeza', inolvidable. Qué bendición la fuerza con la que golpearon el corazón encogido del espectador, qué bendición el modo en que sobrevolaron sobre su espíritu, su estado de ánimo, su conciencia, su capacidad de sorpresa, su humanidad, dejando caer sobre lo más profundo de su ser una lluvia fina de puñales y rosas que tenía el poder de no apagar el fuego, sino que lo avivaba sin alimentarlo de odio: el fuego de la indignación, la rebeldía, el amor propio, la dignidad, la memoria.

Son innumerables los montajes que han hecho de San Javier y de Molina espacios privilegiados para el teatro. Noches de infarto. De enorme emoción. Sorprendentes. O dedicadas, en el caso del festival junto al Mar Menor, a premiar las carreras de grandes del teatro y de la danza españoles como Sara Baras, Verónica Forqué, José Sacristán, Arturo Fernández -quien también nos dejó hace unos meses-, o Aitana Sánchez-Gijón, quien fue galardonada en su 48 edición y que recibió la noticia con enorme alegría: «¡Muchas gracias por el premio, San Javier; me hace muy feliz! Además, coincide con que vamos a representar un montaje estupendo de 'Troyanas' [la escenografía la firmaba el yeclano Paco Azorín, y la iluminación corrió a cargo del jumillano Pedro Yagüe]. Los agradezco mucho, pero los premios son como la guinda del pastel; y el pastel, para mí, sigue siendo poder seguir subiéndome cada día a un escenario».

La Cuadra, que estrenó allí 'Crónica de una muerte anunciada', La Fura y La Zaranda han mostrado sus mejores montajes en Molina

A veces, a lo largo de tantas veladas dedicadas al teatro que aúna la respiración de intérpretes y de público, sucedía el milagro de un modo inesperado. Así pasó con 'Hamlet de los Andes', el montaje del Teatro de los Andes que en 2012 dejó al público del Teatro Villa de Molina boquiabierto. Qué gusto total de pies a cabeza temblando, con perdón, daba ver morir ahogada a Ofelia en esta función. Qué deslumbrante, poética, emotiva, hipnótica y por supuesto triste que era la escena de la muerte de esta Ofelia maravillosa a la que daba vida Alice Guimaraes: muerto su padre, rechazada por Hamlet, bellísima, sensual, perfecta en su dulce desesperación, Ofelia se ahogaba en el interior de un pequeño y plateado cubo de agua, y, sin embargo, el espectador percibía la fuerza de un río o de un oleaje atravesándola y conduciéndola hacia el descanso eterno. Después, su lecho de muerte se transformaba en fuente. Enmudecías.

En esta nueva edición de Los Mejores de 'La Verdad', el premio que comparten San Javier y Molina reconoce también a los públicos que les han dado oxígeno y latidos, la mayoría de veces con sus aplausos, pero también en ocasiones mostrando su decepción o desacuerdo con los montajes. Hubo, por ejemplo, unanimidad en la ovación cerrada con la que se acogió la representación en San Javier, en 2018, del soberbio montaje de 'Lehman Trilogy' dirigido por Sergio Peris-Mencheta. Un rotundo éxito del equipo artístico y de los seis intérpretes que hicieron posible el botín de incalculable valor que resultó ser este espectáculo radiante a partir de un hecho histórico que seguro que no han olvidado: «El 15 de septiembre de 2008, Lehman Brothers anuncia su bancarrota. Con ello se desata la mayor crisis financiera de la Historia. 163 años antes, el primer Lehman desembarca en el puerto de Nueva York con una maleta repleta de sueños. Esta es la historia de una familia que cambió el mundo».

Un mundo que no parece dispuesto a dejar de ser convulso, complejo, enigmático, injusto, bellísimo, escenario de historias de una violencia a la que resulta imposible acostumbrarse. Violencia como la que protagonizó en 2008 el montaje titulado 'Boris Godunov' de La Fura dels Baus, que tras estrenarse primero durante la programación de invierno del Villa de Molina, llegó al Festival de San Javier rodeado de una gran expectación y poniendo el cartel de 'No hay localidades'. Viéndolo, no era difícil hacerse la siguiente pregunta: ¿Se posiciona La Fura en contra del terrorismo en su versión de 'Boris Godunov'? Pues hombre, digamos que... no por igual frente a todo tipo de terrorismo. Y eso, claro, chocaba; chocaba y podía estallar(les) en cualquier momento como una potente, polémica, inquietante y muy bien trabajada, con la utilización de la última tecnología punta, bomba de relojería escénica; puro teatro generador de sorpresas, momentos emotivos, algún escalofrío, alguna que otra pregunta y, también, puro teatro que no se sabe muy bien lo que pretende: ¿No todos los terrorismos son iguales?, ¿no todos los terroristas son iguales?, ¿no todo acto terrorista está igual de injustificado?, ¿no son del todo justos quienes condenan sin más cualquier asesinato fruto del terror? Cada espectador sacó sus conclusiones.

En las celebraciones de la 50 edición de los dos festivales premiados por 'La Verdad', la calidad y la sorpresa tuvieron un papel protagonista. En el caso de San Javier, compañías e intérpretes vinculados desde hace años a su Festival, como Joglars o Rafael Álvarez 'El Brujo', lograron nuevos éxitos en un agosto teatral compartido con el buen hacer de, entre otros, Lluis Homar, Fran Perea, José María Pou, Lolita Flores, Olivia Molina, Antonio Pagudo, Fernando Soto, Inge Martín, Pilar Sáenz, Ramón Fontserè, Esperanza Clares, Julio Navarro o Marta Guerras. Para el recuerdo, además de la ya citada actuación de una señora Espert en estado de gracia, sin duda hay que incluir la actuación, que con razón provocó el delirio de los espectadores, de la compañía cubana Acosta Danza, que sentó cátedra con un espectáculo rebosante de belleza, juventud y un altísimo nivel técnico. San Javier 2019 organizó también la exposición 'Pasen y vean', del fotógrafo de escena Pepe H, en la que no faltó la imagen poderosa del actor Pablo Derqui dando vida a 'Calígula', el montaje dirigido por Mario Gas que formó parte de la programación de la edición de 2017.

Por lo que respecta al de Molina, que en su inauguración padeció también la llegada de las lluvias torrenciales que golpearon a la Región, se ofertó mucho teatro de calle: de Francia, Noruega, Bélgica, España...; acrobacias, humor, poesía, danza, títeres...; espectáculos gratuitos, para todos los públicos, en los que abundaban los alardes físicos, el deseo de fiesta y la calidad garantizada que ofrecieron títulos como 'Flotados', Premio Max 2019 al Mejor Espectáculo de Calle. Y se pudieron ver también montajes que propiciaron el debate, la pasión o la incomprensión, y cuya fuerza incendiaria no dejó a nadie indiferente. Para otra ocasión queda 'La Wagner'. Molina tendrá que esperar a ver a estas cuatro mujeres intérpretes, como valquirias desnudas y desprejuiciadas, montadas a lomos de la música sobrenatural de Richard Wagner y arremetiendo con la difícil tarea de desactivar estereotipos y denunciar prejuicios relacionados con la feminidad, la violencia, la sexualidad, el erotismo y la pornografía.

La oferta con la que San Javier y Molina festejaron sus bodas de oro regaló momentos llamados a permanecer durante el largo río de la vida en la memoria y el corazón de miles de espectadores que agradecieron haberse dejado seducir por el teatro, ese maravilloso veneno tan útil, por placentero e instructivo, para vivir.