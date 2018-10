Gran manifestación en Londres por un segundo referéndum

Decenas de miles de personas han comenzado a marchar desde Park Lane hasta Parliament Square en una manifestación que espera congregar a 100.000 para mostrar al Gobierno británico la fuerza de su demanda de un nuevo referéndum sobre el 'Brexit'. La marcha recorre el centro de la capital británica, con una hilera de jóvenes en la primera fila.

También en la cabeza de la manifestación, Delia Smith, cuyos programas de televisión y libros enseñaron los fundamentos de la cocina a millones de británicos, otras estrellas de la televisión y líderes políticos conservadores, laboristas, liberal-demócratas, verdes, nacionalistas galeses y escoceses, que respaldan la idea de una segunda consulta para revertir el resultado del que, en junio de 2016, avaló la marcha británica de la UE.

Un sondeo publicado hoy por 'The Times' afirma que, en el caso de que la negociación entre Londres y Bruselas desemboque en desacuerdo, como parece ahora probable, el 43% de los consultados desearían la convocatoria de otro referéndum y el 38% prefiere la marcha sin acuerdo. Solo el 16% cree que una nueva consulta repararía la aguda división británica. Los sondeos dan una victoria a la permanencia por un pequeño margen, estadísticamente no fiable.

La decisión sobre un segundo referéndum depende del Parlamento, donde la dirección de los dos principales partidos no lo quiere. Theresa May se opone a la consulta tajantemente y el laborista Jeremy Corbyn aceptó incluir la posibilidad de un nuevo referéndum en un reciente congreso pero no están en la marcha ni él ni ninguno de sus asociados en la dirección del partido, a pesar de que un reciente sondeo de los tres mayores sindicatos dice que dos de cada tres afiliados lo apoyan.

Disidentes

No están los grandes líderes sino sus disidentes, Chuka Umunna y Anna Soubry, laborista y conservadora, cabezas visibles de los convocantes, 'People's Vote' (voto del pueblo), una confederación de grupos de estudios y organizaciones pro-UE que encabezan los políticos y que conecta con los manifestantes de hoy, que llevan banderas europeas, danzan el tradicional baile de Morris, llevan carteles con 'Stop Brexit' y compiten para que se oiga su lema. El de 'Cornualles por Europa's es nuevo. 'Hey, Hey, Theresa May, people want a final say', la gente quiere una última palabra. Tambores, silbos, pancartas y banderas en el inicio de la larga marcha.