El Gobierno de Roma mantiene su pulso con Bruselas al negarse a reducir el déficit El viceprimer ministro y titular de cartera de Interior, Matteo Salvini. / REUTERS La única concesión que hizo fue la inclusión de cláusulas para evitar que el déficit supere el 2,4% en caso de que sus previsiones no se cumplan y haya un desvío presupuestario superior DARÍO MENOR Corresponsal. Roma Miércoles, 14 noviembre 2018, 00:35

Italia no se baja del burro. El Gobierno de coalición formado por el Movimiento 5 Estrellas (M5E) y la Liga optó ayer por mantener su pulso con la Unión Europea al negarse a rebajar el déficit del 2,4% en los Presupuestos del año que viene. Tras un Consejo de Ministros dedicado a preparar la respuesta a la advertencia de Bruselas sobre la necesidad de corregir el desequilibrio en las cuentas públicas, el Ejecutivo de Roma dejó claro que no habrá marcha atrás.

Antes de la reunión, el viceprimer ministro y titular de cartera de Interior, Matteo Salvini, había adelantado que no iba a haber sorpresas. «Trabajamos para conseguir unos Presupuestos que garanticen más puestos de trabajo, más derechos a las pensiones y menos impuestos, no para todos pero sí para muchos. Si a Europa le va bien, estamos contentos. Si no le va bien, tiramos hacia adelante igualmente», comentó el líder de la Liga.

La única concesión que el Gobierno de Roma hizo fue la inclusión de cláusulas para evitar que el déficit supere el 2,4% en caso de que sus previsiones no se cumplan y haya un desvío presupuestario superior. En un encuentro la semana pasada con la prensa extranjera, el líder del M5E, Luigi Di Maio, anunció que el Ejecutivo está dispuesto a llevar a cabo recortes para evitar un mayor desajuste.

La pelota queda ahora en el tejado de la Comisión Europea que, si no hay sorpresas y Roma no da marcha atrás en su órdago, iniciará un procedimiento para sancionarla, algo que de momento parece que no inquieta ni al M5E ni a la Liga. Para tratar de evitar el choque, la canciller alemana, Angela Merkel, intervino pidiendo diálogo como mejor forma para alcanzar una solución. También el presidente del Parlamento Europeo, el italiano Antonio Tajani, presionó para que su país reforme los Presupuestos.