La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Israel acusa a Hamás de teatralizar la búsqueda del cadáver de un rehén.

Israel acusa a Hamás de teatralizar la búsqueda del cadáver de un rehén. Reuters

Netanyahu ordena «fuertes ataques» en Gaza ante las violaciones del acuerdo por parte de Hamás

Las operaciones son inminentes y pretenden responder a las escaramuzas de los islamistas en el sur de la Franja

Zigor Aldama

Zigor Aldama

Martes, 28 de octubre 2025, 17:40

Comenta

El alto el fuego en Gaza pende de un hilo. En las últimas horas, soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) aseguran que ... se han visto obligados a repeler ataques de Hamás en el sur de la Franja, unas informaciones a las que se ha sumado la sospecha de que los islamistas han escenificado la recuperación de uno de los cadáveres de rehenes aún pendientes de entregar a sus familias. A todo ello, el primer ministro hebreo, Benjamín Netanyahu, ha respondido ordenando ataques «inmediatos y poderosos» contra los milicianos justo cuando se habían levantado las restricciones que pesaban sobre el sur de la Franja.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La CHS reconoce ahora la existencia de una rambla que atraviesa la almenara que colapsó por el barro en San Javier
  2. 2 Herido grave en un accidente entre dos camiones en la autovía A-7 a la altura de Librilla
  3. 3 Felipe Moreno fulmina a Etxeberria y presiona a Goiria
  4. 4 Ocupantes del poblado chabolista de La Fica: «No tenemos pensado irnos de aquí porque no podemos pagar un alquiler»
  5. 5 Así puedes comprobar rápidamente qué viajes del Imserso siguen disponibles
  6. 6

    La anoxia desaparece «de forma súbita» del Mar Menor por los vientos y la entrada y salida de agua del Mediterráneo
  7. 7 Muere dos años después de que no le comuniquen el cáncer detectado en un escáner
  8. 8

    Guardia Civil y Policía Local buscan a un hombre que intentó llevarse a un menor en Nájera
  9. 9 Estas son las calles que se quedarán sin luz en la semana del 27 al 31 de octubre en la Región de Murcia
  10. 10

    Las gasolineras de Repsol recogen el aceite usado y ofrecen descuentos a los usuarios que lo lleven

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Netanyahu ordena «fuertes ataques» en Gaza ante las violaciones del acuerdo por parte de Hamás