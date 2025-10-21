La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Kushner y Witkoff posan con algunos de los últimos rehenes devueltos por Hamás. Foro de Familias

Hamás intenta incluir a tecnócratas afines en el futuro gobierno de transición de Gaza

JD Vance llega a Israel en mitad de la creciente alarma en EE UU ante la posibilidad de que Netanyahu ordene desplegarse al ejército por la negativa de los islamistas a desarmarse

Miguel Pérez

Martes, 21 de octubre 2025, 12:36

Hamás planea infiltrarse en el próximo Gobierno de transición de Gaza. La emisora pública israelí KAN ha informado este martes de que la organización islamista ... ha desarrollado un plan secreto para posicionar a algunos afines y habría suministrado sus nombres a Egipto, así como los de los mediadores que intervienen en la confección de esta autoridad de tecnócratas.

