La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un miliciano vestido de negro se dirige al camión mientras otros dos dejan al conductor tendido en la mediana de la carretera cerca de Khan Younis.

Un miliciano vestido de negro se dirige al camión mientras otros dos dejan al conductor tendido en la mediana de la carretera cerca de Khan Younis. X

Un dron graba a Hamás en pleno robo de un camión lleno de ayuda en Gaza

EE UU urge a cesar los saqueos y dejar de «privar al pueblo» de recursos humanitarios mientras la milicia rechaza el vídeo donde una presunta patrulla golpea al chófer y se lleva el vehículo

T. Nieva

Domingo, 2 de noviembre 2025, 15:23

Comenta

La última polémica en la frágil tregua en Gaza tiene que ver con un aparente robo de ayuda humanitaria por parte de Hamás, que ha ... llevado a la Casa Blanca a lanzar una nueva advertencia sobre la milicia islamista. El Comando Central de Estados Unidos ha publicado un vídeo en el que se observa a «presuntos operativos» de la organización en el momento en el que obligan a un transportista a detenerse en una carretera al norte de Khan Jounis y, después de golpearle y arrastrarle hasta la mediana, se apropian de su tráiler cargado de cajas de alimentos y material de primera necesidad para la población.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un joven al quedar atrapado en un contenedor de ropa en Las Torres de Cotillas
  2. 2 Duino paraliza otra vez la venta del Cartagena a Arribas y la afición explota: «Basta ya»
  3. 3 Maribel Vilaplana sale del hospital tras una crisis de ansiedad
  4. 4 Herida grave una mujer atropellada en Murcia
  5. 5 Muere un menor de once años atropellado en la autovía A-92 de Granada
  6. 6 Tres heridos en un accidente frontal en la carretera de La Palma a Torre Pacheco
  7. 7

    El agujero de la asistencia sanitaria a pacientes de otras comunidades en la Región de Murcia: 29 millones en tres años
  8. 8 Menos afluencia de visitantes por el Día de Todos los Santos en los cementerios de Murcia
  9. 9

    Encontrar pisos de alquiler por menos de 600 euros, misión casi imposible en Murcia: «Es inviable independizarse»
  10. 10 Las amenazas que destaparon el crimen de la nave de Librilla: «Así os muráis hoy mejor que mañana»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Un dron graba a Hamás en pleno robo de un camión lleno de ayuda en Gaza