La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Momento del ataque al 'Family'. RR SS

Un dron ataca un barco de la flotilla con ayuda para Gaza y causa un incendio en su cubierta

El 'Family' estaba atracado en un puerto de Túnez, que descarta una «acción hostil» o «externa» contra la embarcación

I. Juez

Martes, 9 de septiembre 2025, 07:22

Un dron atacó esta madrugada a uno de los principales barcos de la Global Sumud Flotilla con ayuda para Gaza que se encontraba atracado junto ... con el resto de estas embarcaciones en las costas de Túnez. La agresión no provocó daños personales, aunque sí un incendio en la cubierta del 'Familly'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Elevan la alerta por lluvias de hasta 30 litros en parte de la Región de Murcia
  2. 2 Muere un conductor tras chocar contra un camión en Torre Pacheco
  3. 3 Interceptan en Totana a un conductor por circular 2 kilómetros en sentido contrario por la autovía A-7
  4. 4

    Se vende castillo medieval en Cuenca por 50.000 euros
  5. 5 Vuelven los bonos para los parkings en la Glorieta y la plaza de Europa de Murcia
  6. 6

    Detenido por apuñalar seis veces a un hombre con unas tijeras tras una discusión en Murcia
  7. 7 Trump llega puntual, pero la final se retrasa 40 minutos
  8. 8

    La Comunidad suprime el plan de lengua árabe para cumplir con la exigencia de Vox
  9. 9 Carlos Alcaraz: «Tengo más tenis que mostrar. Creo que mis mejores años están por llegar»
  10. 10

    Concluyen las obras en el aulario de La Merced de Murcia: «Yo no cambio esto por nada»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Un dron ataca un barco de la flotilla con ayuda para Gaza y causa un incendio en su cubierta

Un dron ataca un barco de la flotilla con ayuda para Gaza y causa un incendio en su cubierta