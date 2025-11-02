La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Varios heridos tras un apuñalamiento múltiple en un tren al norte de Londres

La Policía detuvo a dos sospechosos tras un crimen cuya motivación se desconocía anoche y que obligó a suspender el tráfico ferroviario

T. Nieva

Domingo, 2 de noviembre 2025, 01:10

Comenta

Varias personas resultaron heridas a última hora de la tarde de ayer tras un apuñalamiento múltiple ocurrido en el interior de un tren cerca de ... la estación británica de Huntingdon, a unos 120 kilómetros al norte de Londres, según informó la Policía de Reino Unido. Al cierre de esta edición, dos personas habían sido detenidas por su presunta vinculación con el crimen, cuyo móvil no había trascendido a primera hora de la madrugada. Se desconocía por tanto si se trataba de un ataque terrorista o un asunto de delincuencia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Duino paraliza otra vez la venta del Cartagena a Arribas y la afición explota: «Basta ya»
  2. 2 Las amenazas que destaparon el crimen de la nave de Librilla: «Así os muráis hoy mejor que mañana»
  3. 3 Maribel Vilaplana, en el hospital
  4. 4 Herida grave una mujer atropellada en Murcia
  5. 5

    Las lluvias torrenciales dejan cada vez más pérdidas económicas en el Segura por las inundaciones
  6. 6 Alcaraz se prepara en casa para los últimos retos del año
  7. 7 Menos afluencia de visitantes por el Día de Todos los Santos en los cementerios de Murcia
  8. 8 El TSJ ratifica que la UPCT vulneró el derecho al honor del investigador José Matías Peñas
  9. 9

    El Real Murcia recupera la pelota y el pulso con Adrián Colunga
  10. 10

    El juzgado archiva la causa contra Cartagena Parque por la contaminación de Zinsa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Varios heridos tras un apuñalamiento múltiple en un tren al norte de Londres

Varios heridos tras un apuñalamiento múltiple en un tren al norte de Londres