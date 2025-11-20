La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas. EFE

La UE muestra su enfado ante el plan de paz secreto entre Rusia y EE UU para Ucrania

Kallas insiste en que Kiev y Bruselas deben estar en esa mesa de negociación y que «no hay ninguna concesión» de Moscú

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Jueves, 20 de noviembre 2025, 17:47

Comenta

El miércoles, la prensa estadounidense desveló que existe un plan de paz que Washington y Moscú negocian para poner fin a la guerra en Ucrania, ... un diálogo al que Ucrania y la Unión Europea (UE) no estaban invitados. Esta iniciativa secreta, que incluye medidas como la cesión de territorio ucraniano y que Kiev reduzca a la mitad su Ejército, ha escocido especialmente en Bruselas, el mayor apoyo político de Ucrania desde el inicio de la guerra en febrero de 2022.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El SMS propone más de 1.300 plazas para la nueva oferta pública de empleo de 2025
  2. 2 El restaurante del centro de Murcia con un menú de menos de quince euros
  3. 3 El laberinto natural más grande de España está en la Región de Murcia y es gratuito: esta es su ubicación
  4. 4

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  5. 5

    Victoria judicial de un vecino que se construyó una casa en la Algameca Chica
  6. 6

    La fiebre por el pistacho dispara su cultivo un 140% en la Región de Murcia por la alta rentabilidad
  7. 7

    Visto bueno a la expropiación de parcelas para la ciudad deportiva del Real Murcia
  8. 8 Dimite el coordinador de Protección Civil en Murcia «al no poder cumplir las misiones» a su cargo
  9. 9 Unos ladrones asaltan la iglesia de Los Urrutias y roban el sagrario
  10. 10 Retenciones en el enlace de la autovía A-7 con la A-30 en Murcia a la altura de los centros comerciales por accidentes múltiples

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La UE muestra su enfado ante el plan de paz secreto entre Rusia y EE UU para Ucrania

La UE muestra su enfado ante el plan de paz secreto entre Rusia y EE UU para Ucrania