La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Leon XIV ha recibido a Zelenski en Castel Gandolfo. EFE

El Papa reafirma ante Zelenski la necesidad de «una paz justa y duradera» en Ucrania

El presidente kievita hace escala en Roma tras verse el día anterior con los mandatarios del Reino Unido, Alemania y Francia en busca del apoyo de Europa frente a Rusia

Darío Menor

Darío Menor

Roma

Martes, 9 de diciembre 2025, 13:10

Comenta

El presidente ucraniano, Volódimir Zelenski, continúa este martes en Roma su gira por diversos países europeos para tratar de apuntalar el apoyo a Kiev en ... un momento crítico de la guerra con Rusia por la postura cada vez más lejana con Ucrania que plantea el presidente estadounidense, Donald Trump. Tras reunirse el día anterior en Londres con los líderes del Reino Unido, Francia y Alemania, Zelenski ha sido recibido por León XIV, quien ha manifestado la necesidad «de continuar el diálogo» y las «iniciativas diplomáticas» hasta que pueda alcanzarse «una paz justa y duradera».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un terremoto de 2,6 grados sacude Murcia y alarma a los vecinos
  2. 2 Una piedra bloqueó el sistema de emergencia de la buceadora fallecida en la Cueva del Agua
  3. 3

    La urbanización de Ronda Sur, prevista en Murcia para 2026, se llevará por delante un edificio de 16 viviendas
  4. 4

    Cargas policiales, cuatro detenidos y fieles granas paralizados sin acceso al Cartagonova
  5. 5 Ana Duato disfruta de la gastronomía murciana antes de su vuelta a las tablas en el Romea
  6. 6 Muere el piloto Enzo Badenas, de 17 años, tras un grave accidente
  7. 7 Estas son las tres mejores pizzerías de la Región de Murcia, según un famoso campeonato nacional
  8. 8

    La alcaldesa de Cartagena regresa a un palco con mucho aroma a fútbol, con Rafa Mir, Mariano Sánchez y Víctor Fernández
  9. 9 Una colisión múltiple provoca grandes retenciones en el Puerto de la Cadena
  10. 10 LA VERDAD reconoce con Los Mejores cinco trayectorias excelentes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El Papa reafirma ante Zelenski la necesidad de «una paz justa y duradera» en Ucrania

El Papa reafirma ante Zelenski la necesidad de «una paz justa y duradera» en Ucrania